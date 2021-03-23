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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:50

, puanları iç sahada topladı

DHA
Antalyaspor, puanları iç sahada topladı

Fraport Tav , Spor Toto Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda puanları sahasında kazanıyor. Kırmızı beyazlı takım 31 hafta sonunda sahasında oynadığı maçlarda 24 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor'u geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, puanları sahasında oynadığı maçlarda topluyor. Akdeniz temsilcisi ligde topladığı 39 puanın 24'ünü iç saha maçlarında kazanmasını bildi.

İÇ SAHADA 24 PUAN

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 6 yenilgi alarak toplam 39 puanın sahibi oldu. Kırmızı beyazlı takım iç sahada oynadığı 15 maç sonunda, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 24 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz temsilcisi sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine 18 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

9 HAFTA SONRA 3 PUAN SEVİNCİ

Kırmızı beyazlı takım, ligde 9 hafta sonra 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı. Antalyaspor, en son Gençlerbirliği deplasmanında 3 puanı hanesine yazarken sonrasında oynadığı maçlarda 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti. Fraport TAV Antalyaspor, 9 hafta sonra sahasında ağırladığı BB Erzurumspor'u 3-1 yenerek galibiyet hasretini dindirdi.

'GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

BB Erzurum galibiyetinden dolayı hem takımı hem de teknik direktör Ersun Yanal'ı tebrik ettiğini dile getiren Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "3 golle galip geldik. Sahamızda uzun zamandır 3 puana hasret kalmıştık. Önümüzdeki Ankaragücü maçında da güzel oyunla oradan da puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

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Antalyaspor, puanları iç sahada topladı
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