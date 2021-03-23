Bayer Leverkusen'de Peter Bosz dönemi sona erdi

Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Hannes Wolf'un sezon sonuna kadar görev yapacağının aktarıldığı açıklamada, Wolf'un yardımcılığını Peter Hermann'ın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'e 3-0 yenilen Bayer Leverkusen, 2021'de ligde oynadığı 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Kırmızı-siyahlılar ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nden ve Almanya Kupası'ndan da elendi.

Bayer Leverkusen, ligde 40 puanla 6. sırada yer alıyor.