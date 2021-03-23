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Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:20

'ta Kasımpaşa mesaisi sürdü

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürdü

'de liderliğini sürdüren , milli arada hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar salonda denge ve kuvvet çalıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı oyuncular, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman açma germe çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürdü
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