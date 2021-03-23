Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı oyuncular, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman açma germe çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.