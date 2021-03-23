Burak Yılmaz'dan Linnes'e cevap: "Biz kimseden korkmuyoruz"

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki şansını değerlendirirken Galatasaray'ın sağ beki Norveçli Martin Linnes'in açıklamalarına da yanıt verdi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile birlikte G Grubunda bulunan Norveç Milli Takımı'na katılan Martin Linnes, son dönemin parlayan yıldızı Haaland hakkında flaş yorumlarda bulunmuştu.

Martin Linnes'in ülkesinde 'Türkler, Haaland'dan korkuyor' açıklaması hatırlatılan Burak Yılmaz, "Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Böyle korkma, korkmama gibi şeyleri düşünmüyoruz. Biz kimseden korkmuyoruz. Kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Bizim oyuncularımız üst düzey, onlara inancımız tam."

"Tabii ki rakip de büyük oyuncu. Ona da saygımız sonsuz ama biz sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Hiç kimseden hiçbir zaman korkmadık. Onlar da bizden korkmasın. Fair-play içerisinde gereğini yapacağımızı düşünüyorum. Üst düzey oyuncularımız var, biz onlara inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTERİM"



Dünya Kupası'nda oynamak isteyip, istemeyeceği sorulan tecrübeli golcü, "Şu anda buradayım. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum. Oynamayı isterim. 1.5 yıl var. Ne olur, ne biter biliyorum. Ülkemizi dünya kupasına sokmak için elimden geleni yapmaya hazırım. Herkes orada olmak ister, ben de isterim. İnşallah o yolda elimden geleni yapacağım" dedi.





"GÜZEL BİR KARİYERİM OLDU"



Genç oyunculara aktaracağı birçok tecrübesi olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, şöyle konuştu: "Ben geçmişe takılıp kalmak istemiyorum. Güzel bir kariyerim oldu. Şu anda tercih ettim gitmeyi, doğru yaptığımı düşünüyorum. Gençlere söyleyeceğim çok şey var. Onlara özel yer açmam gerekiyor. İnanmayı, sabırlı olmayı aynı zamanda kararlı olmayı bırakmasınlar."

