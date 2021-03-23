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Giriş Tarihi: 23.3.2021 20:20

Erzurumspor’da dönemi başlıyor!

İHA
Erzurumspor’da İsmail Kartal dönemi başlıyor!

takımlarından ile anlaşan , resmi imzayı attı. Deneyimli çalışıtırıcı, kulübün Antalya'daki kampına katılacak.

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ve Teknik Direktör İsmail Kartal, İstanbul'da bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladılar. Yöneticiler Yavuz Güney, Muzaffer Şahin ve Ahmet Dal'ın da hazır bulunduğu imza töreniyle Kartal Erzurumspor'un yeni teknik direktörü oldu.

İsmail Kartal'ın yardımcılığını, Sercan Terzioğlu, Kemal Kurak, Haluk Kaplan, Cengiz Sirkan ve Kerem Güneş yapacak.
Kartal'ın Antalya'ya geçerek takımımın kampına katılacağı belirtildi.

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Erzurumspor’da İsmail Kartal dönemi başlıyor!
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