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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:50 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:47

milli takım konusunda kararsız! "Zor bir seçim"

AA
Ferdi Kadıoğlu milli takım konusunda kararsız! Zor bir seçim

'nin 21 yaşındaki genç oyuncusu , milli takım konusunda kararsız. Babası Türk, annesi Kanadalı olan Ferdi, Teknik Direktörü ile görüştüğünü ve tercihini yapmak için kariyeri açısından biraz daha zaman istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda dikkatlice düşünmek istediğini belirtti. Hollanda'da yetiştikten sonra NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi'ye A Milli Takım'ın daha önce bir teklifi olmuştu.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.

21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada çıktığı 25 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu milli takım konusunda kararsız! "Zor bir seçim"
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