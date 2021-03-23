İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. En son Konyaspor'u çalıştıran İsmail Kartal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı.
İSMAİL KARTAL PERŞEMBE GÜNÜ TAKIM KAMPINA KATILACAK
59 yaşındaki teknik adam Perşembe günü takımın Antalya kampına katılacak. İsmail Kartal, Süper Lig'de en son Konyaspor'u çalıştırmış ve görevinden istifa etmişti. Ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen BB Erzurumspor, 27 puan topladı. Mavi Beyazlılar, puan tabelasında 19. sırada bulunuyor.