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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:46 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:55

'ın yeni takımı belli oldu!

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu!

'de geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran 'da yeni teknik direktör belli oldu.En son 'u çalıştıran , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. En son Konyaspor'u çalıştıran İsmail Kartal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı.

İSMAİL KARTAL PERŞEMBE GÜNÜ TAKIM KAMPINA KATILACAK

59 yaşındaki teknik adam Perşembe günü takımın Antalya kampına katılacak. İsmail Kartal, Süper Lig'de en son Konyaspor'u çalıştırmış ve görevinden istifa etmişti. Ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen BB Erzurumspor, 27 puan topladı. Mavi Beyazlılar, puan tabelasında 19. sırada bulunuyor.

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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu!
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