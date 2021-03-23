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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:50 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:10

'da teknik direktör ile yollar ayrıldı

AA
İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Ligde 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, son 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı. İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, 2019-2020 sezonunun devre arasında yeniden göreve getirilmişti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Ligde 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, son 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, 2019-2020 sezonunun devre arasında yeniden göreve getirilmişti.

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İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
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