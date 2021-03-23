Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ivica Olic CSKA'nın yeni hocası oldu
Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:35

CSKA'nın yeni hocası oldu

AA
Ivica Olic CSKA'nın yeni hocası oldu

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran 'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Rus ekibi, takımın başında eski futbolcusu Ivıca Olic'i getirdi.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, teknik direktörlük görevine Ivica Olic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Viktor Goncharenko ile yolların ayrılmasının ardından Olic ile anlaşma sağlandı. 41 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, takımla bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

Futbolculuk döneminde 2003-2007 yıllarında CSKA Moskova forması giyen Olic, Rus ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı.

Aktif futbol kariyerine 2017 yılında son veren Olic, Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için bomba iddia! Yeni teknik direktör için Alex de Souza detayı...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SABAH'a konuştu! ‘Uzaktan eğitim kalıcı olacak’
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum: 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika... Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
Android uygulamaları neden açmıyor ve çözümü nedir? Google'dan telefonda uygulama sürekli durduruldu hatası çözümü için açıklama!
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ivica Olic CSKA'nın yeni hocası oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA