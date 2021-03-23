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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Kefeni yırtsa ne olur yırtmasa ne olur!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Kefeni yırtsa ne olur yırtmasa ne olur!

Geride kalan haftayı değerlendiren yazarlarından yine çok konuşulacak tespitler geldi

AHMET ÇAKAR
F.Bahçe ne hücum etmeyi biliyor ne de savunma yapmayı. Erol Bulut da her hafta çıkıp aynı şeyleri anlatıyor

ÖMER ÜRÜNDÜL
Yönetim şimdiden kariyeri olan ve taraftarın üzüntüsünü hafifletecek bir yabancı teknik direktör bulmalı

SORU: F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbide beraberliği kopararak kefeni yırttı mı? Artık kalan haftalarda takımın başında olma ihtimali nedir?

AHMET ÇAKAR: Kefeni yırtsa ne olur, yırtmasa ne olur! F.Bahçe hücum etmeyi bilmiyor, kontratağa çıkmayı bilmiyor. Üstelik F.Bahçe defans yapmayı da bilmiyor. Oyunculara tek tek baktığımızda önemli isimler ama Erol Bulut, her maçtan sonra aynı şeyleri söylüyor: "Kazanmaya geldik, ilk devre iyi oynadık. Gol yedik. İkinci devre şunu yaptık, bunu yaptık, gol attık sonra da önümüzdeki maçlara bakacağız." Bunu sokaktaki simitçi Erol da söylüyor. Ama Erol Bulut, farklı şeyler söylemeli.

ALİ GÜLTİKEN: Bu sezonu bitirecek gibi görünüyor. Önünde aslında 10 maçlık bir fikstür var. Artık üstteki rakipleriyle maçı da yok. Bu bazen avantaj ama bazen de dezavantajdır. Bundan sonraki maçlarının hepsini kazanabilirse tekrar şampiyonlukla ilgili ümidini korur. Kazanabilecek bir kadrosu var ama hep dediğimiz gibi ligin sonuna yaklaştık. Artık belli konularda, özellikle kadro seçimi ve oyun anlamında daha kararlı olması gerekiyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe derbiyi kaybetseydi bile Erol Bulut ile devam etmesi gerekiyordu. Çünkü şu arada bir teknik direktör almanın hiçbir faydası yok. F.Bahçe sezon sonunda şampiyonluğu büyük ihtimalle kaybedecek. Şimdiden çok önemli, kariyeri olan ve taraftarın bu seneki üzüntüsünü hafifletecek bir yabancı teknik direktör bulması lazım.

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'nin bu kadrosu da teknik direktörü de şampiyonluk dışında her sonuçta valizi eşikte bekleyecek şekilde kuruldu. Bir teknik adam, çalıştırdığı takıma imza attığında başarılı kabul edilir. 'Yanal'ın F.Bahçesi, Kocaman'ın F.Bahçesi, Güneş'in Beşiktaş'ı, Terim'in G.Saray'ı…' Erol Bulut'a bu imkânı ve oksijeni vermiyorlar. F.Bahçe'nin Erol Bulut'u yıllar önce futbolu bıraktı. F.Bahçe başarılı olacaksa bu takım Bulut'un F.Bahçesi olmalı. Teknik adam olarak yanlışının çok olduğu doğrudur. Ama bu kadro oluşturulurken yapılan yanlışlar, Erol Bulut'un hatalarının iki katıdır. Forvetlerinin toplamı bir Aboubakar yapmıyorsa önce kadro mühendisliğini, sonra hocayı konuşmalıyız.

ASLAN SEZON BAŞI AYARLARINA DÖNMELİ

SORU: G.Saray'da Fatih Terim nerede yanlış yaptı? Zirve yarışında çok kritik puanlar kaybetti. Sizce Terim'in son dönemde kafası mı karışık?

BÜLENT TİMURLENK: G.Saray; Feghouli, Onyekuru, Arda ve Babel'i kulübede oturtacak kadar lükse sahip bir takım değil. 3 hafta önce tribünde olan Emre Akbaba, son iki maça 11 çıkarken sezonun ilk yarısında bu takıma katkı veren Oğulcan ortalıkta yok. Rize maçındaki çift santrforlu oyun, Kayseri'de kazanan çift santrforlu oyun değildi. Maç kazanan 11 eğer bozulmayacak ise Kayseri'de galip gelen 11, maçı bitiren 11'di. O gün farkı yaratanlar, Feghouli ve Onyekuru idi. Rize maçında ikisi de kulübede başladı ve Kayseri'dekinin bir benzeri 3. gole imza attılar. Bireysel hatalar elbette Terim'in takımını yaktı ama şampiyonluk yarışındaki bir takım evinde 4 gol yiyorsa ve 7 mağlubiyetinin beşinde Etebo sahadaysa çözüm aslında basit; sezon başındaki fabrika ayarlarına geri dönülmeli.

ALİ GÜLTİKEN: Savunma bölgesinde yapılan bireysel hatalar, G.Saray'da büyük problem. Son 4 maça baktığımızda puan kaybettiği 3 maçın hepsinde en az 2 veya 3 gol yemiş. Ama hepsinde de gol atmış. Yani maçları kazanabileceği kadar gol atabiliyor ama savunması sorunlu. Bunun yanında son iki maç itibariyle çift santrfor oynama düşüncesi biraz oyunu bozdu. Özellikle Onyekuru gibi en etkili oyuncusunu kenarda oturtmak G.Saray'a eksi yazıyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben maçın son bölümlerindeki belirli süreler hariç ilk 11'de çift santrfora karşıyım. Bana göre Fatih Terim'in en büyük hatası, çift santrfora dönmek oldu. Hele büyük açık kapatan Taylan'ın yokluğunda yine bu düzende çıkmak Rize maçının olumsuz sonucunu doğurdu. Zaten Terim'in çift santrfor hatasını yaptığı, maç içinde de belli. İkinci devrede gole ihtiyacı varken santrfor çıkardı. O hamlede de yanlış yaptı çünkü yorulan Falcao'yu çıkarıp Mohamed'i bırakmalıydı.

AHMET ÇAKAR:
İdeal 11'i olmayan her takım geride kaldı. Bunun en canlı örneği, F.Bahçe ve G.Saray. Santrfor kim, sağ açık kim, orta sahada kim oynayacak? F.Bahçe ve G.Saray milli piyango gibi. Hiç kimse G.Saray için maç öncesi 'Takım galiba şöyle çıkacak' diyemiyor. Ama Beşiktaş'ta durum aynı değil, belki bir oyuncu soru işareti oluyor ama diğer 10 oyuncu fiks. Bu da zaten puan cetveline yansıyor.

MİLLİ TAKIM'IN 10 YILI GARANTİ ALTINDA

SORU: Derbide herkes Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı konuştu. Onunla beraber Ersin, Uğurcan gibi isimler de bu sezona damga vurdu. Türkiye'de genç kaleciler devrim mi yapıyor?

ALİ GÜLTİKEN: Kesinlikle bu cümleyi kullanabiliriz. Türk futbol tarihinin en verimli kaleciler dönemini yaşıyoruz. Mert, Volkan, Altay, Harun, Ersin, Utku, Uğurcan, Erce, İrfan Can, Gökhan, Doğan… Bunlar hem çok başarılı hem de birçoğu genç kaleciler. Türk futbolu bu mevkide altın dönemini yaşıyor. Milli Takımımızın en az 10 yılı sorunsuz görünüyor. İmkân verildiğinde bu ülkenin topraklarından büyük yetenekler çıkmaya devam edecek. Yeter ki eğitelim ve şans verelim.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Aslında bir kural vardır; 'Şampiyonluğa oynayan büyük takımların mutlaka deneyimli bir kalecisi olması lazım' diye. Örnek Muslera gibi. Ama hem F.Bahçe, Altay üzerinde her şeyi göze alıp karar kıldı hem de Beşiktaş, Ersin ve Utku ile. Daha önceleri de Trabzonspor, Uğurcan ile bu kararı verdi. Bu gençlere güvendiler, onlar da çok çalışarak önemli kaleci oldular.

BÜLENT TİMURLENK: İki yıl önce sezonu 10 mağlubiyetle kapatan F.Bahçe'de geçen sezon başından itibaren kaleyi Altay'a teslim etmek; Trabzon'da Onur kadro dışı kalınca Uğurcan'a güvenmek ya da Sergen Yalçın gibi iki genç kaleci Ersin ve Utku ile sezona başlamak Türk futbolunda sık rastladığımız eylemlerden değil. Üstelik kale çok riskli bir mevki. Sonuçta genç oyuncular buldukları ilk şansı değerlendirmek zorundalar. Bugün Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde 3 maça çıkacak ve o Milli Takım kadrosunda en formda isimler Uğurcan ve Altay. Ümit Milli Takım'da da Ersin var.

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'yi ayakta tutan, F.Bahçe'nin onur timsali Altay'dır. Şu anda Uğurcan'la birlikte Milli Takım için yüzde 50 şansı var. Hiç tanımamama rağmen röportajlarını izliyorum, sevimli, akıllı ve çok düzgün bir çocuk imajı olduğunu alıyorum. Pek tabii Ersin olsun, Altay olsun, Uğurcan olsun bunlar Türk futbolunun istikbalidir. Keşke diğer mevkilerde de bu evlatlar gibi oyuncular olsa.

BEŞİKTAŞ KAYBETSE DE DİĞERLERİ KAZANIR MI?

SORU: Beşiktaş-F.Bahçe derbisi berabere bitti. G.Saray yenildi, Trabzonspor kazandı. Ligin zirvesi değişmedi ama kimyasında bir değişim oldu. Bundan sonra 10 haftada neler olur?

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın büyük avantajı var. Bundan sonraki süreçte bir tek yalnızca G.Saray ile derbi maçı var. Ayrıca hem güçlü bir oyunu hem de etkili bir kadrosu var. Yani siyahbeyazlılar için değişen bir şey yok. Ama F.Bahçe tekrardan bir şeyler olabilir mi ümidini cebinde tuttu. Kadro derinliği 'başarabilir' görüntüsü veriyor. Ama hâlâ bulunamayan oyun, istikrar sağlanamayan kadro ve forvet yapısı birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. G.Saray, Beşiktaş ile beraber bu ligin en etkili kadrosuna sahip olmanın yanında en güçlü oyuna sahip ikinci takımı. Ve kayıplarına rağmen hâlâ önünde şampiyonluk hedefi duruyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş bir şey kaybetmedi. Çünkü G.Saray'ın sürpriz Rize yenilgisi sayesinde derbiden 1 puan avantajlı çıktı. Ama kazansa şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı hiç yok. Çünkü en azından Beşiktaş ile karşılaştırırsak 8 puan ve ikili averajı göz önüne alırsak 9 puan geride demek. G.Saray cephesi işe daha olumlu bakabilir çünkü Terim şu anda 'Ben Beşiktaş'ı derbide yenersem aramızda 3 puan var' der ve tekrar bir motivasyon sağlar.

BÜLENT TİMURLENK: Kimse sevinmedi ama en çok üzülen, haftayı puansız kapatan G.Saray oldu. Kalan maçlarda Beşiktaş 6 puan kaybedebilir ama G.Saray ve F.Bahçe, tüm maçlarını kazanacak futbolu oynamıyorlar. Nisan başında 7 günde oynanacak 3 haftada G.Saray ara haftayı bay geçecek. F.Bahçe'nin Trabzon deplasmanı olduğu gibi G.Saray da Hatay'da bir kader maçına çıkacak. F.Bahçe'nin çözmesi gereken iç saha performansı. Derbiden puanla çıkmış F.Bahçe için kimse Denizli maçında favori dememeli. Çünkü bu takım sahaya çıktığında lig sonuncusu olan G.Birliği'ne karşı önde olduğu maçı kaybetmişti. Trabzonspor, şampiyonluk olmasa bile nisan ayında 3.'lüğe tırmanabilir.

AHMET ÇAKAR: Kimyada değişim falan olmadı. Yine geride bıraktığımız hafta Beşiktaş'a yaradı. Çünkü F.Bahçe gibi ciddi bir takım derbisini geride bıraktı, G.Saray'ın Rize'ye yenilmesiyle birlikte en yakın rakibine bir puan daha fark attı. Beşiktaş üzgün de değil. Bakarsak, 3-4 olacak maç, berabere bitti. Sergen Yalçın ve Beşiktaş, belki "Farklı kazanacağımız maç niye berabere bitti" diye hayıflanabilir. Ama iddia ediyorum, G.Saray, Rize'ye kaybettiği dakika Sergen Yalçın'a Ümraniye'de, 'Maç berabere bitecek, maça çıkma deselerdi' kabul ederdi. Beşiktaş; Trabzon ve F.Bahçe maçlarını geride bıraktı. Sezon sonuna doğru G.Saray ile karşılaşacak. Dün gecenin özeti şudur; F.Bahçe şampiyonluğu kaybetti, Beşiktaş ise hiçbir şey kaybetmedi.


Altay Bayındır

Fenerbahçe
Bu sezon 29 maçta kalesinde 28 gol gören Altay, 41'i ceza sahası içinden olmak üzere 78 kurtarış yaptı. 22 yaşındaki file bekçisinin kurtarış yüzdesi ise yüzde 73 oldu.

Ersin Destanoğlu

Beşiktaş
24 maçta kaleyi koruyan ve 21 gol yiyen Ersin, 43 kurtarış yaparken yüzde 67'lik kurtarış yüzdesine ulaştı.

Uğurcan Çakır

Trabzonspor
Kalesinde 28 maçta 29 gol gören Uğurcan, 51'i ceza sahası içinden 94 kurtarış yaptı. 24 yaşındaki file bekçisi, yüzde 76'lık kurtarış oranına sahip.

Gökhan Akkan

Ç. Rizespor
26 maçta 41 gol yiyen 26 yaşındaki Gökhan, 103 kurtarışla yüzde 72'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

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