Kefeni yırtsa ne olur yırtmasa ne olur!

F.Bahçe ne hücum etmeyi biliyor ne de savunma yapmayı. Erol Bulut da her hafta çıkıp aynı şeyleri anlatıyorYönetim şimdiden kariyeri olan ve taraftarın üzüntüsünü hafifletecek bir yabancı teknik direktör bulmalıKefeni yırtsa neolur, yırtmasa ne olur! F.Bahçehücum etmeyi bilmiyor, kontratağaçıkmayı bilmiyor. ÜstelikF.Bahçe defans yapmayıda bilmiyor. Oyuncularatek tek baktığımızdaönemli isimler ama ErolBulut, her maçtan sonra aynışeyleri söylüyor: "Kazanmayageldik, ilk devre iyi oynadık.Gol yedik. İkinci devre şunu yaptık,bunu yaptık, gol attık sonra da önümüzdekimaçlara bakacağız." Bunu sokaktakisimitçi Erol da söylüyor.Bu sezonu bitirecekgibi görünüyor.Artık üstteki rakipleriylemaçı da yok. Bu bazen avantaj amabazen de dezavantajdır.Kazanabilecekbir kadrosu var ama hepdediğimiz gibi ligin sonuna yaklaştık.Artık belli konularda, özelliklekadro seçimi ve oyun anlamındadaha kararlı olması gerekiyor.F.Bahçe derbiyi kaybetseydi bile Erol Bulut ile devam etmesi gerekiyordu.F.Bahçe sezon sonunda şampiyonluğu büyük ihtimalle kaybedecek.F.Bahçe'nin bu kadrosu da teknik direktörü de şampiyonluk dışında her sonuçta valizi eşikte bekleyecek şekilde kuruldu. Bir teknik adam, çalıştırdığı takıma imza attığında başarılı kabul edilir. 'Yanal'ın F.Bahçesi, Kocaman'ın F.Bahçesi, Güneş'in Beşiktaş'ı, Terim'in G.Saray'ı…'F.Bahçe'nin Erol Bulut'u yıllar önce futbolu bıraktı. F.Bahçe başarılı olacaksa bu takım Bulut'un F.Bahçesi olmalı.Forvetlerinin toplamı bir Aboubakar yapmıyorsa önce kadro mühendisliğini, sonra hocayı konuşmalıyız.G.Saray; Feghouli,Onyekuru, Arda ve Babel'i kulübede oturtacak kadarlükse sahip bir takım değil. 3 hafta önce tribündeolan Emre Akbaba, son iki maça 11 çıkarken sezonunilk yarısında bu takıma katkı veren Oğulcanortalıkta yok.Maç kazanan 11 eğer bozulmayacak ise Kayseri'degalip gelen 11, maçı bitiren 11'di.Rize maçındaikisi de kulübede başladı ve Kayseri'dekininbir benzeri 3. gole imza attılar. Bireysel hatalarelbetteTerim'in takımınıyaktı amaşampiyonluk yarışındakibir takım evindeçözüm aslında basit;Savunma bölgesindeyapılan bireysel hatalar, G.Saray'dabüyük problem. Son 4 maça baktığımızdapuan kaybettiği 3 maçın hepsindeen az 2 veya 3 gol yemiş. Amahepsinde de gol atmış.Bununyanında son iki maç itibariyleçift santrfor oynama düşüncesi birazoyunu bozdu.Ben maçınson bölümlerindeki belirli sürelerhariç ilk 11'de çift santrfora karşıyım.Hele büyük açık kapatanTaylan'ın yokluğunda yinebu düzende çıkmak Rize maçınınolumsuz sonucunu doğurdu.İkinci devrede goleihtiyacı varken santrfor çıkardı.O hamlede de yanlışyaptı çünkü yorulanFalcao'yu çıkarıp Mohamed'ibırakmalıydı.İdeal 11'i olmayan her takım geride kaldı.F.Bahçe ve G.Saray milli piyango gibi. Hiç kimse G.Saray için maç öncesi 'Takım galiba şöyle çıkacak' diyemiyor. Ama Beşiktaş'ta durum aynı değil, belki bir oyuncu soru işareti oluyor ama diğer 10 oyuncu fiks. Bu da zaten puan cetveline yansıyor.Kesinlikle bu cümleyikullanabiliriz. Türk futbol tarihinin en verimlikaleciler dönemini yaşıyoruz.Bunlar hem çok başarılıhem de birçoğu genç kaleciler.Milli Takımımızınen az 10 yılı sorunsuzgörünüyor. İmkân verildiğindebu ülkenin topraklarındanbüyük yetenekler çıkmayadevam edecek. Yeter ki eğitelimve şans verelim.Aslında birkural vardır; 'Şampiyonluğa oynayan büyüktakımların mutlaka deneyimli bir kalecisiolması lazım' diye. Örnek Musleragibi.Daha önceleri deTrabzonspor, Uğurcan ile bu kararı verdi.Bu gençlere güvendiler, onlar da çok çalışarakönemli kaleci oldular.İki yıl önce sezonu10 mağlubiyetle kapatan F.Bahçe'degeçen sezon başından itibaren kaleyi Altay'ateslim etmek; Trabzon'da Onur kadrodışı kalınca Uğurcan'a güvenmek ya daSergen Yalçın gibi iki genç kaleci Ersin veUtku ile sezona başlamak Türkfutbolunda sık rastladığımız eylemlerdendeğil.Sonuçtagenç oyuncular bulduklarıilk şansı değerlendirmekzorundalar. Bugün MilliTakım Dünya Kupası elemelerinde3 maça çıkacakve o Milli Takım kadrosundaen formda isimlerUğurcan ve Altay.Ümit Milli Takım'dada Ersin var.F.Bahçe'yi ayakta tutan, F.Bahçe'nin onur timsali Altay'dır. Şu anda Uğurcan'la birlikte Milli Takım için yüzde 50 şansı var. Hiç tanımamama rağmen röportajlarını izliyorum, sevimli, akıllı ve çok düzgün bir çocuk imajı olduğunu alıyorum. Pek tabii Ersin olsun, Altay olsun, Uğurcan olsun bunlar Türk futbolunun istikbalidir. Keşke diğer mevkilerde de bu evlatlar gibi oyuncular olsa.Beşiktaş'ın büyük avantajı var. Bundan sonraki süreçte bir tek yalnızca G.Saray ile derbi maçı var. Ayrıca hem güçlü bir oyunu hem de etkili bir kadrosu var. Yani siyahbeyazlılar için değişen bir şey yok. Ama F.Bahçe tekrardan bir şeyler olabilir mi ümidini cebinde tuttu. Kadro derinliği 'başarabilir' görüntüsü veriyor. Ama hâlâ bulunamayan oyun, istikrar sağlanamayan kadro ve forvet yapısı birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. G.Saray, Beşiktaş ile beraber bu ligin en etkili kadrosuna sahip olmanın yanında en güçlü oyuna sahip ikinci takımı. Ve kayıplarına rağmen hâlâ önünde şampiyonluk hedefi duruyor.Beşiktaş bir şey kaybetmedi. Çünkü G.Saray'ın sürpriz Rize yenilgisi sayesinde derbiden 1 puan avantajlı çıktı. Ama kazansa şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı hiç yok. Çünkü en azından Beşiktaş ile karşılaştırırsak 8 puan ve ikili averajı göz önüne alırsak 9 puan geride demek. G.Saray cephesi işe daha olumlu bakabilir çünkü Terim şu anda 'Ben Beşiktaş'ı derbide yenersem aramızda 3 puan var' der ve tekrar bir motivasyon sağlar.Kimse sevinmedi ama en çok üzülen, haftayı puansız kapatan G.Saray oldu. Kalan maçlarda Beşiktaş 6 puan kaybedebilir ama G.Saray ve F.Bahçe, tüm maçlarını kazanacak futbolu oynamıyorlar. Nisan başında 7 günde oynanacak 3 haftada G.Saray ara haftayı bay geçecek. F.Bahçe'nin Trabzon deplasmanı olduğu gibi G.Saray da Hatay'da bir kader maçına çıkacak. F.Bahçe'nin çözmesi gereken iç saha performansı. Derbiden puanla çıkmış F.Bahçe için kimse Denizli maçında favori dememeli. Çünkü bu takım sahaya çıktığında lig sonuncusu olan G.Birliği'ne karşı önde olduğu maçı kaybetmişti. Trabzonspor, şampiyonluk olmasa bile nisan ayında 3.'lüğe tırmanabilir.Kimyada değişim falan olmadı. Yine geride bıraktığımız hafta Beşiktaş'a yaradı. Çünkü F.Bahçe gibi ciddi bir takım derbisini geride bıraktı, G.Saray'ın Rize'ye yenilmesiyle birlikte en yakın rakibine bir puan daha fark attı. Beşiktaş üzgün de değil. Bakarsak, 3-4 olacak maç, berabere bitti. Sergen Yalçın ve Beşiktaş, belki "Farklı kazanacağımız maç niye berabere bitti" diye hayıflanabilir. Ama iddia ediyorum, G.Saray, Rize'ye kaybettiği dakika Sergen Yalçın'a Ümraniye'de, 'Maç berabere bitecek, maça çıkma deselerdi' kabul ederdi. Beşiktaş; Trabzon ve F.Bahçe maçlarını geride bıraktı. Sezon sonuna doğru G.Saray ile karşılaşacak. Dün gecenin özeti şudur; F.Bahçe şampiyonluğu kaybetti, Beşiktaş ise hiçbir şey kaybetmedi.FenerbahçeBu sezon 29 maçta kalesinde 28 gol gören Altay, 41'i ceza sahası içinden olmak üzere 78 kurtarış yaptı. 22 yaşındaki file bekçisinin kurtarış yüzdesi ise yüzde 73 oldu.Beşiktaş24 maçta kaleyi koruyan ve 21 gol yiyen Ersin, 43 kurtarış yaparken yüzde 67'lik kurtarış yüzdesine ulaştı.TrabzonsporKalesinde 28 maçta 29 gol gören Uğurcan, 51'i ceza sahası içinden 94 kurtarış yaptı. 24 yaşındaki file bekçisi, yüzde 76'lık kurtarış oranına sahip.Ç. Rizespor26 maçta 41 gol yiyen 26 yaşındaki Gökhan, 103 kurtarışla yüzde 72'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.