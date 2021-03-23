Şaşırtan miktar! Juventus Ronaldo'nun bonservisini belirledi...

Juventus'ta geçirdiği 3. sezonunda hem lig şampiyonluğu yarışından Inter ve Milan'ın gerisinde kalışı hem de bir kez daha gelmeyen Şampiyonlar Ligi başarısı sonucundan Portekizli yıldızın da kariyerine Juventus'ta devam etmek istemediği belirtiliyor.