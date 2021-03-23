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Giriş Tarihi: 23.3.2021 21:37 Son Güncelleme: 23.3.2021 22:41

Şaşırtan miktar! Ronaldo'nun bonservisini belirledi...

SABAH.COM.TR SPOR
Şaşırtan miktar! Juventus Ronaldo'nun bonservisini belirledi...

İtalya Serie A'da forması giyen Portekizli dünya yıldızı 'nun, sezon sonunda İtalyan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Ronaldo'yu elinden çıkarmayı isteyen Torino ekibi, yıldız ismin bonservis bedelini belirledi.

Andrea Pirlo yönetiminde işlerin iyi gitmediği Juventus, hem Serie A'daki şampiyonluk yarışından uzaklaştı hem de Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finali göremeden havlu attı. İtalyan teknik direktörün Torino ekibindeki geleceği sorgulanırken, Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Dünyanın en zengin kulüp başkanları arasında yer alan Andrea Agnelli'nin kulübü Juventus, Cristiano Ronaldo'nun yüksek maliyeti dolayısıyla yıldız oyuncuyla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

2018 yazında 117 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a katılan Cristiano Ronaldo, Serie A'da üst üste iki şampiyonluk yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarıdan uzak kaldı.

Juventus'ta geçirdiği 3. sezonunda hem lig şampiyonluğu yarışından Inter ve Milan'ın gerisinde kalışı hem de bir kez daha gelmeyen Şampiyonlar Ligi başarısı sonucundan Portekizli yıldızın da kariyerine Juventus'ta devam etmek istemediği belirtiliyor.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması için onu isteyen kulüplerin gözden çıkarması gereken bonservis bedeli, 25 milyon Euro olarak belirlendi.

117 milyon Euro'ya alınan Ronaldo için belirlenen bonservis bedeli, futbol dünyasında şaşkınlığa uğratsa da, Juventus'un 36 yaşındaki yıldızın maaş yükünden kurtulmak için bu yolu seçtiği belirtiliyor.

Yıllık 31 milyon Euro kazanan Cristiano Ronaldo'ya, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın talip olduğu biliniyordu.

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Şaşırtan miktar! Juventus Ronaldo'nun bonservisini belirledi...
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