Geride kalan haftayı değerlendiren SABAH Spor yazarlarından yine çok konuşulacak tespitler geldi. Fenerbahçe'de hangi hatalar yapılıyor? Erol Bulut'un hamleleri ve oyun planı neden başarıya ulaşamıyor. İşte Sabah Spor'un usta yazarlarından çok özel tespit açıklamalar.

SORU: F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbide beraberliği kopararak kefeni yırttı mı? Artık kalan haftalarda takımın başında olma ihtimali nedir?



AHMET ÇAKAR: Kefeni yırtsa ne olur, yırtmasa ne olur! F.Bahçe hücum etmeyi bilmiyor, kontratağa çıkmayı bilmiyor. Üstelik F.Bahçe defans yapmayı da bilmiyor. Oyunculara tek tek baktığımızda önemli isimler ama Erol Bulut, her maçtan sonra aynı şeyleri söylüyor: "Kazanmaya geldik, ilk devre iyi oynadık. Gol yedik. İkinci devre şunu yaptık, bunu yaptık, gol attık sonra da önümüzdeki maçlara bakacağız." Bunu sokaktaki simitçi Erol da söylüyor. Ama Erol Bulut, farklı şeyler söylemeli.