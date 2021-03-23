Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü Celta Vigo transfer etmek istiyor
Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:29 Son Güncelleme: 23.3.2021 10:50

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü Celta Vigo transfer etmek istiyor

'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Tököz'ün yeni adresinin neresi olacağı merak konusu... İspanyol basını, milli futbolcuya  'in ardından 'nun da teklif yaptığını yazdı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi. İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Real Betis'in yıllık 1,5 milyon Euro'luk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.

Dorukan Toköz Beşiktaş'taki son sezonuna girerken kulüpteki yıllık alacağının artırılması talebini iletmiş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti. 24 yaşındaki orta alan oyuncusu Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giymişti. (Sporx)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için bomba iddia! Yeni teknik direktör için Alex de Souza detayı...
Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SABAH'a konuştu! ‘Uzaktan eğitim kalıcı olacak’
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika... Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz
Dün geceki Survivor ödül oyunu kim kazandı? 22 Mart 2021 Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü nedir?
SON DAKİKA: Emeklilik sisteminde 3 büyük reform: Gençlere fırsat olacak!
Son dakika: Her şey bir vefat ilanından çıktı! Bu öyle bir aşk ki...
Tunç Soyer’in 'Askıda fatura'sı yalanmış! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü Celta Vigo transfer etmek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA