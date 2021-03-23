Son dakika! Erol Bulut için kritik gün! Fenerbahçe yönetimi bugün toplanıyor...

Derbi mutlak galibiyetle çıkan Fenerbahçe bu maçta da kazanamadı ve şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştı. Bu sezon bir türlü istenilen galibiyetleri alamayan ve oynanan futbolla çok fazla eleştirilen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un gönderileceği iddiaları çok güçlü. Erol Bulut'un yerine de gelecek olan teknik direktör adayları da netleşmeye başladı.
SON DAKİKA: EROL BULUT İÇİN KRİTİK GÜN
Beşiktaş maçında çıkan beraberlik, Fenerbahçe taraftarlarını memnun etmedi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Erol Bulut'un gönderilmesi yönündeki çağrılarını sürdürürken yönetimin bugün yapacağı toplantıda genç hocanın durumunu masaya yatıracağı belirtildi. Bazı yöneticilerin sezon sonuna kadar Bulut'la devam edilmesini savunduğu, diğerlerinin ise operasyonun hemen gerçekleştirilmesini istediği gelen bilgiler arasında. Fakat iddialar bugün yönetimin radikal bir karar alması yönünde. Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm futbolseverler Erol Bulut hakkında verilecek kararı bekliyor. (Volkan Demir)
JOACHIM LÖW İÇİN İSMAİL KARTAL FORMÜLÜ
Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılması halinde en büyük adayın Joachim Löw olduğu iddia ediliyor. Löw, EURO 2020 sonrası 2006'dan beri çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak. Yönetim, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile hemen temas kurup anlaşmanın yolunu arayacak. Almanya Futbol Federasyonu'nun, sezon sonuna kadar Löw'e Fenerbahçe'yi de çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor.
Yönetim, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de Alman teknik adamın yardımcılığını yapan İsmail Kartal'ı geçici olarak göreve getirebilir. Kartal, daha sonra yine Löw'ün yardımcısı olarak kalabilir.
DALIC'TE ŞART HEMEN GELMESİ
Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunan Zlatko Dalic, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin gündeminde. Löw gibi Dalic de EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılacak ve kariyerine bir kulüp takımında devam edecek.
Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşılması halinde hemen takımın başına geçmesini istiyor. Bunun için, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir görüşme yapılabilir.
FENERBAHÇE'YE UMUT VEREN OZAN TUFAN YENİDEN 11'DE...
Fenerbahçe taraftarı, derbide alınan beraberlik sonrasında hayli mutsuzdu. Ancak Ozan Tufan'ın performansı, gelecek adına sarı-lacivertlileri umutlandırdı. Attığı golün yanı sıra oyuna girer girmez takımını ileri taşıyan görüntüsüyle Ozan, taraftarın tam notunu aldı.
Maçın son anlarında kaçırdığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşayan 25 yaşındaki orta saha ise "O iki pozisyondan birini atabilseydim takımım adına çok önemli bir iş olacaktı. Şampiyonluk yolundaki iddiamız halen devam ediyor. Hepimizin görevi kalan 10 maçı en iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un, milli ara sonrasında Ozan Tufan'ı yeniden 11'e dahil edeceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ KARNESİ
Şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'de istenilen galibiyetler gelmiyor. Bu sezon Kadıköy'de 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe puan durumunda 3. sırada. 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe 59 puan topladı ve Galatasaray'ın 2, Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon deplasmanda 15 maçta sadece bir yenilgi alan Fenerbahçe bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 galibiyet alarak deplasmanda çok iyi performans gösterdi.