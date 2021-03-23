Son dakika! Erol Bulut için kritik gün! Fenerbahçe yönetimi bugün toplanıyor...

JOACHIM LÖW İÇİN İSMAİL KARTAL FORMÜLÜ

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılması halinde en büyük adayın Joachim Löw olduğu iddia ediliyor. Löw, EURO 2020 sonrası 2006'dan beri çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak. Yönetim, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile hemen temas kurup anlaşmanın yolunu arayacak. Almanya Futbol Federasyonu'nun, sezon sonuna kadar Löw'e Fenerbahçe'yi de çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor.

Yönetim, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de Alman teknik adamın yardımcılığını yapan İsmail Kartal'ı geçici olarak göreve getirebilir. Kartal, daha sonra yine Löw'ün yardımcısı olarak kalabilir.