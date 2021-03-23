Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! "Emre Belözoğlu da hesap vermeli"
Giriş Tarihi: 23.3.2021 17:08 Son Güncelleme: 23.3.2021 17:35

Son dakika: kararı sonrası 'dan flaş sözler! " da hesap vermeli"

ERDEM KELEŞ
Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. ile birkaç gün içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Uzun süredir Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini savunan 'Kadıköy Boğası' lakaplı , Fenerbahçe'deki gündemle ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Altay'ın ve tüm Fenerbahçeliler gülerken Erol Bulut'un gülmesini anlayamadığın söyleyen Serhat Akın, maçından sonra Erol Bulut ile vedalaşılması gerektiğini ifade etti. Serhat Akın ayrıca hakkında da flaş sözler söyledi! İşte son dakika haberinin detayları...

kararı sonrası son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 'nin eski futbolcularından , Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de gruplaşma olduğunun görüldüğünü söyleyen Serhat Akın, daha önce Erol Bulut ile devam etme kararı veren 'nu eleştirdi. Sabah.com.tr'ye özel son dakika açıklamalarında bulunan Serhat Akın, Low hakkında da bilgilerini paylaştı.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"HERKES EROL'U KONUŞUYOR AMA KİMSE EMRE BELÖZOĞLU'NU KONUŞMUYOR"

İşte 'ın Sabah.com.tr'ye yaptığı çarpıcı açıklamalar...

" göreve gelmeden önce Tayfun Korkut ve Erol Bulut'un ismi konuşuluyordu. İkisi için de olumluydum ben. Hem Alman ekolünden oldukları için hem de 'yi iyi bildikleri için ortaya çok güzel bir şey çıkar diye düşünüyordum ama burada 'nu kimse konuşmuyor. Sonuçta sportif direktör kendisi, ona da hesap sorulmalı. Nasıl zamanında Comolli'ye yüklenildiyse Emre Belözoğlu'ndan da hesap sorulmalı.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"EROL BULUT, GALATASARAY DERBİSİNDEN SONRA GÖNDERİLMELİYDİ"

31 hafta geçmiş, sistem oturmamış, organize olamayan bir hoca var. yönetimi, derbisini kaybettikten sonra 'u göndermek zorundaydı. çıkıp "Hocamızın arkasındayız" dedi. Bence onun da hesap vermesi lazım. Ali Koç'u zamanında çok destekledim. Yukarıda Allah var adam hem maddi hem manevi çok büyük destek verdi Fenerbahçe'ye. Ama bu şekilde yürümez. Derbiden sonra masaya yumruğunu vurması lazımdı.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"ALTAY AĞLIYOR, EROL BULUT GÜLÜYOR"

Altay Bayındır derbiden sonra ağladı, gülüyor. Ben sinirden evde deliriyorum. Gülme be kardeşim, taraftarı da deli ediyorsun. Tamam ben de Almanya'da büyüdüm, farklı bir kültür ama bu kadarı yapılmaz. Sen bu maçı alabilirdin. taraftarı senden 60 dakika boyunca bu baskıyı bekliyor. Altay seni kurtarmış.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"BU SAATTEN SONRA FENERBAHÇE'Yİ EROL BULUT DEĞİL, FUTBOLCULAR ŞAMPİYON YAPAR"

Gidicekse de hayırlısı olur. Emre de hesap vermeli. şampiyon olur mu, olur. Ama bu saatten sonra Fenerbahçe'yi değil, futbolcular şampiyon yapar. Son 5 dakikada Erol Bulut doping mi verdi de oyuncular öyle oynadı. Ben Erol Bulut'u çok iyi analiz ettim. Sürekli aynı sistemi oynatıp, aynı değişiklikleri yapıyor.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"30 GOL ATAN SAMATTA NASIL FENERBAHÇE'DE 4 GOL ATAR, EROL BULUT BUNU AÇIKLASIN"

Samatta, Belçika'da 30 gol atmış, bu adamın nasıl 4 golü var. Sen bana bunları anlat, bunları bilmek istiyorum. Taraftar olarak bunu merak ediyorum. Niye şutu yok, Aboubakar'ın 15 şutu var. Maç sonrası bunları söylemeyip laylaylom yorumlar yapıyor. Hiç bunlara değinmiyor. Senin santforların niye bir şut çekmedi ya. 1 şut var. Ozan attı, o da gol oldu. Ozan niye oynamıyor?. Gittikçe eline yüzüne bulaştırıyor. Karar 'nun ise, Emre de hocasının arkasındaysa arkalı önlü giderler. Burası , deneme tahtası değil.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"FENERBAHÇE'NİN JOACHIM LÖW İLE ANLAŞTIĞINI DUYUYORUM"

derbisinden sonra 'u gönderseydin belki o hamle şampiyonluğu getirecek, herkes Emre'yi omuzlarda taşıyacaktı. Bayern Münih'i Bayern Münih yapan Uli Hoenes'tir. Futbol hamle oyunu, sen hamle yapacaksın. Caner, Erol Bulut'a 'bu takımdan bir şey olmaz' demiş, sen hala Erol'la devam diyorsun. O zaman sen de gideceksin. 'Yanlış karar verdik, seneye başka hocayla devam. Ahmet olmadı, Mehmet'le devam' düşüncesiyle böyle olmaz ki.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"SAHA KENARINDA EROL BULUT'U GÖRMEK BENİ MOTİVE ETMEZ"

'ün çok önceden biliyordum Almanya'yı bırakacağını. Mesut'u Almanya kazandırmış, 'yi seviyor. Sağdan soldan Löw'le anlaşıldığını duyuyorum. Ben söylediğimde herkes kızdı. Ben çalışan değilim, bu işten bir çıkarım yok ki. Şu an futbolcu olsam ve kenarda Mehmet Yozgatlı'yı görmek beni motive etmez. Ama Löw motive eder. Yüzde 10-20 formum artar. Ben Erol Bulut'un takımı ateşlediğini sanmıyorum. Fenerbahçe, 'ı isterse 5 dakikada nakavt edecek bir kadroya sahip. Ama Erol Bulut bu takımı çalıştıramadı.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"EROL BULUT BU TAKIMI 15 PUANLA LİDER YAPMALIYDI"

Samatta'ya 15-20 gol attırsaydın liderdi takım. Gençlerbirliği, Göztepe maçı için önemli değil ama 3 maçı alsa 9 puan eder. O da liderlik demek için. Erol Bulut senin Alman ekolün var. Malatya ve Alanya'da başarı yakalamışsın. Bu takımı 15 puanla lider yapman lazımdı. neler yapıyor. Aboubakar her yerden şut çekiyor, arayış içinde. Bu nasıl taktik kardeşim?

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"ALTAY BAYINDIR, VOLKAN DEMİREL'DEN ÖNDE"

ezici bir futbol oynamadı, çok geride karşıladı. Ozan bir girdi oyuna, Fenerbahçe 2-3 pasla 3 gol atacaktı. Altay gol de yiyebilirdi ama Altay bu yüzden Fenerbahçe kalecisi. Şu an Türkiye'nin bana göre en iyisi. defalarca Muslera sayesinde şampiyon oldu. Altay Bayındır, Rüştü gibi bir konumda şu anda. Volkan Demirel'den önde bir durumda. Defansta Szalai var. En iyi orta saha sende. Daha ne olacak yani.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"GENÇLERBİRLİĞİ'NE 3-4 TANE ATACAKSIN, VAR'DA İSTERLERSE ÇİZGİ FİLM ÇİZSİNLER"

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'le 30 gol attı, Mario Gomez gol kralı oldu. Cenk Tosun oldu. Şenol hoca her sene çıkarıyor da sen neden yapamıyorsun. derbi sonrası "Taktiği çalışamadım, daha iyi hazırlanmış' dese 'Tamam' diyeceğim. Gençlerbirliği maçında VAR çizgisi diyor. Yüzde 100 haklısın ama 50 gol yemiş sonuncuyla oynuyorsun. Sen atacaksın 3-4 tane sonra VAR'da isterse çizgi değil çizgi film çizsinler. Gençlerbirliği öne de geçebilir. Bayern Münih de defalarca maçta geriye düşüyor. 'de hırs yok, çaba yok. Bunu da hoca sağlayacak.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

DAUM VE JOACHIM LOW SÖZLERİ

şimdi ayrılsa ne olacak ki! derbisinden sonra ayrılması gerekiyordu. hoca değişikliği yapsaydı, şampiyonluğun en büyük adayı olacaktı. Şu an da şampiyon olabilir. , Galatasaray derbisi sonrası durumu toparlayacak bir hocaydı. Herkes 'Daum gelecek, Serhat yardımcı olacak' falan dedi. Ya ben nereden yardımcı olacağım kardeşim. Benim alakam yok. 'Löw olağanüstü olur' dedim. Adam dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuş. Bizde kralı var da Löw'ü beğenmiyorlar. Karlsruhe'den beni Fenerbahçe'ye gönderen adam. Adam Fenerbahçe aşığı biri. Löw olursa da çok büyük olur.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"EROL BULUT'UN ELİNDE ELMASLAR VAR AMA DEĞERLENDİREMİYOR"

'nin kadro çok uzun vadeli. Mesut Özil gibi bir oyuncu var. Bence çok büyük bir etki bırakacak Fenerbahçe'de. Herkes Alex'le kıyaslıyor ama Alex, Fenerbahçe'de Alex oldu. Gelirken bu kadar büyük değildi. Mesut bir dünya yıldızı. Mert Hakan bile farklı oynamaya başladı. Mert Hakan kötü değil ama Sivas'takinin yüzde 10'unu oynamıyordu. Mesut Özil geliyor yani insanın futbol oynamaya hevesi olur. Biz de zamanında Ortega, Hooijdonk, Alex'ten ilham aldık. Onlardan ilham alarak iyi futbolcu olduk. Gustavo bile gaza gelecek. Bence bu taşları oturtamaz. Elinde elmaslar var ama değerlendiremiyor.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"EROL BULUT İSTİFA ETMEZ"

İstifa etmez. 'Şampiyon olacağım' diyor. Her şeyi analiz ediyorum. 'un bir tarafında da Alman düşüncesi var. "Cool" tarafını da seviyorum ama bunları geç yansıttı. Elindeki kadroyu biliyor, şampiyon olabilir ama bunları daha önce çalıştırmalıydı. Aslında tam hocası olması gerektiği gibi kendinden emin konuşuyor ama Fenerbahçe sanki lig 2 hafta önce başlamış bir takım gibi. Oyuncular ilk kez oynuyor, taktik aranıyor gibi. 'ta bir eksik görüyor musun? oyuncularına güveni vermiştir. Aboubakar'a 'Sen Aboubakar'sın ya çık oyna, yap şovunu' demiştir. Adım kadar eminim. Sergen Yalçın, Fatih Terim yolunda ilerliyor. Türkiye'nin en önemli hocası olur. Oyuncular top oynuyor.

Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! Emre Belözoğlu da hesap vermeli

"FENERBAHÇE'DE GRUPLAŞMA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

'de bu oyun yok. Demek ki Fenerbahçe'de bir problem var. Kimseyle görüşmüyorum. Fenerbahçe bölünmemişse bir şey bilmiyorum. Belki Emreciler, Volkancılar vardır. Böyle bir şey varsa büyük sıkıntı. Bunu da Löw çözer. Gruplaşma olduğu görülüyor. Caner kim ki hocaya gidip 'Bu takımdan bir şey olmaz' diyor. Ben gidip Mustafa Denizli'ye böyle bir şey deseydim, bana bir tane çakardı. Fenerbahçe'de savaşçı ruhu yok. maçında golü attıktan sonra bir tek Ozan Tufan bağırdı."

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