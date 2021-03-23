Son dakika: Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu geçecek mi? Canlı yayında flaş açıklama...

Sarı lacivertli yönetim Erol Bulut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli arada Fenerbahçe ile Erol Bulut'un yolları ayrılabilir. Fenerbahçe'de oyuncular üç günlük izinde. Hem Ali Koç hem de Emre Belözoğlu takımın gidişatından memnun değil.