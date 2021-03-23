Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu geçecek mi? Canlı yayında flaş açıklama...
Giriş Tarihi: 23.3.2021 15:43 Son Güncelleme: 23.3.2021 15:55

: Erol Bulut'un yerine geçecek mi? Canlı yayında flaş açıklama...

Son dakika: Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu geçecek mi? Canlı yayında flaş açıklama...

haberi... Fenerbahçe'de milli takım arasında teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılması bekleniyor. Bu ayrılığın ardından Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör , teknik direktörlüğe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe'den son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

Son dakika haberi: Süper Lig'den son olarak derbide deplasmanmda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la ayrılık aşamasına gelindi. Bu gelişmeden sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçeceği iddiaları yer alırken Sarı-lacivertli takımda teknik direktör arayışları şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den son bilgileri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

A Spor canlı yayınında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulunan Kul, "Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe geçeceğine ihtimal vermiyorum. Burada farklı bir model söz konusu olacak. Erol Bulut hakkında yönetimin 1-2 gün içinde bir karar vermesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli yönetim Erol Bulut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli arada Fenerbahçe ile Erol Bulut'un yolları ayrılabilir. Fenerbahçe'de oyuncular üç günlük izinde. Hem Ali Koç hem de Emre Belözoğlu takımın gidişatından memnun değil.

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Son dakika: Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu geçecek mi? Canlı yayında flaş açıklama...
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