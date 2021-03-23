Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!
Giriş Tarihi: 23.3.2021 18:57 Son Güncelleme: 23.3.2021 19:08

Son dakika: PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika: Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü 'i ve yardımcısı Ümit Davala'yı "hakaret", Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ı ise "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için bomba iddia! Yeni teknik direktör için Alex de Souza detayı...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SABAH'a konuştu! ‘Uzaktan eğitim kalıcı olacak’
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
Android uygulamaları neden açılmıyor, çözümü ne? Telefonda uygulama sürekli durduruldu ve açmıyor hatası çözümü nedir?
Son dakika... Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması! Değer verdiğimiz bir müttefikimiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA