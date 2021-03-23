Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...
Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:06 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:12

Son dakika: 'de gerçeği ortaya çıktı! detayı...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Son dakika haberi... Sezona 22 transferle başlayan 'de bu sezona damgasını vuruyor. 22 yaşındaki genç kaleci derbisinde de tam 6 kritik kurtarışa imza atarak takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Altay Bayındır ve 'la ilgili gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar...

, derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk şansını sürdürürken, bunda kaleci 'ın büyük payı vardı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

İkinci kez A Milli Takım'a seçilen 22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden 'ın etkisi oldukça fazlaydı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

YÖNETİCİLER YABANCI İSTİYORDU

Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Bu ısrarı sonrası , Başkent kulübü ile yaptığı pazarlıkların ardından oyuncunun transferini tamamladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Yanal'ın bu tutumuyla, belki de tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

KRAFT'LA YAN TOP SORUNUNU ÇÖZDÜ

Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Çok zayıf olduğu yan top konusunda Kraft'ın özel çalışmalarıyla gelişen 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

OZAN TUFAN 11'E GERİ DÖNÜYOR

Bu arada taraftarı, derbide alınan beraberlik sonrasında hayli mutsuzdu. Ancak Ozan Tufan'ın performansı, gelecek adına sarı-lacivertlileri umutlandırdı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Attığı golün yanı sıra oyuna girer girmez takımını ileri taşıyan görüntüsüyle Ozan, taraftarın tam notunu aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Maçın son anlarında kaçırdığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşayan 25 yaşındaki orta saha ise "O iki pozisyondan birini atabilseydim takımım adına çok önemli bir iş olacaktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Şampiyonluk yolundaki iddiamız halen devam ediyor. Hepimizin görevi kalan 10 maçı en iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...

Teknik Direktörü Erol Bulut'un, milli ara sonrasında Ozan Tufan'ı yeniden 11'e dahil edeceği öğrenildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal detayı...
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