Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk şansını sürdürürken, bunda kaleci Altay Bayındır'ın büyük payı vardı.
İkinci kez A Milli Takım'a seçilen 22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın etkisi oldukça fazlaydı.
YÖNETİCİLER YABANCI İSTİYORDU
Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti
Bu ısrarı sonrası Ali Koç, Başkent kulübü ile yaptığı pazarlıkların ardından oyuncunun transferini tamamladı.
Yanal'ın bu tutumuyla, belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.
KRAFT'LA YAN TOP SORUNUNU ÇÖZDÜ
Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı.
Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu.
Çok zayıf olduğu yan top konusunda Kraft'ın özel çalışmalarıyla gelişen 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a kadar yükseldi.
OZAN TUFAN 11'E GERİ DÖNÜYOR
Bu arada Fenerbahçe taraftarı, derbide alınan beraberlik sonrasında hayli mutsuzdu. Ancak Ozan Tufan'ın performansı, gelecek adına sarı-lacivertlileri umutlandırdı.
Attığı golün yanı sıra oyuna girer girmez takımını ileri taşıyan görüntüsüyle Ozan, taraftarın tam notunu aldı.
Maçın son anlarında kaçırdığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşayan 25 yaşındaki orta saha ise "O iki pozisyondan birini atabilseydim takımım adına çok önemli bir iş olacaktı.
Şampiyonluk yolundaki iddiamız halen devam ediyor. Hepimizin görevi kalan 10 maçı en iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un, milli ara sonrasında Ozan Tufan'ı yeniden 11'e dahil edeceği öğrenildi.