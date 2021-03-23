Son dakika: Galatasaray sağ bekte aradığını bulamadı! Mariano detayı

G.Saray, Mariano ve Nagatomo ile tutturduğu çizgiyi bir daha yakalayamadığından bu sıkıntıyı çekiyor. Benzer bir sıkıntı Pereira ve Novak sonrası Trabzon'da, Clichy ve Caiçara sonrası Başakşehir'de de var. 4-3-3'te beklerin hücuma katkısı çok önemlidir. Barcelona'da da Jordi Alba bunun en net örneğidir.