Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'a '10 numara' sol bek! Alioski ile ön sözleşme imzalandı...
Giriş Tarihi: 23.3.2021 19:19

Son dakika: 'a '10 numara' sol bek! Alioski ile ön sözleşme imzalandı...

Son dakika: Galatasaray'a '10 numara' sol bek! Alioski ile ön sözleşme imzalandı...

Yeni sezon için yapılacak transferlerin çalışmalarına şimdiden başlayan 'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, yeni sol bekini İngiltere'de buldu. İngiliz basınının iddiasına göre, 'da forma giyen , Galatasaray ile ön sözleşme imzaladı.

İngiliz basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası öne sürdü. Yeni sezon için transfer çalışmalarını şimdiden yürütmeye başlayan sarı-kırmızılılarda, kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine yeni bir isim düşünülüyor. Fatih Terim ve ekibi Saracchi'nin sık sık sakatlanması nedeniyle yola devam edilmemesi gerektiği kararını verirken, sol bek için yeni aday İngiltere Premier Lig'de bulundu.

Premier Lig'de Leeds United forması giyen Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Leeds United ile yapılan sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmazken, İngiliz basınınından Football Insider'a göre, Galatasaray yönetimi oyuncu ile anlaştı.

Sezon sonu için Alioski ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Saracchi'nin yerine 29 yaşındaki oyuncuyu düşünüyor.

10 NUMARA GİYİYOR

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için bomba iddia! Yeni teknik direktör için Alex de Souza detayı...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SABAH'a konuştu! ‘Uzaktan eğitim kalıcı olacak’
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum! 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
Android uygulamaları neden açılmıyor, çözümü ne? Telefonda uygulama sürekli durduruldu ve açmıyor hatası çözümü nedir?
Son dakika... Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması! Değer verdiğimiz bir müttefikimiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'a '10 numara' sol bek! Alioski ile ön sözleşme imzalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA