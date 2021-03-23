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Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:29 Son Güncelleme: 23.3.2021 14:59

Son dakika: Juventus'tan çılgın Ronaldo planı! Haaland...

Son dakika: Juventus'tan çılgın Ronaldo planı! Haaland...

Son dakika transfer haberi: Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun alternatifleri belli oluyor. Kötü bir sezon geçiren İtalyan ekibi, Portekizli yıldılzla yola devam edip etmeyeceği tartışılırken Juventus için 3 isim gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan haberlerde Ronaldo'un boşluğunu dolduracak isimler açıklandı.

İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen İtalyan ekibi, son olarak ligde sahasında Benevento'ya 1-0 mağlup olarak Lider Inter'in 10 puan gerisine düştü. İtalya Serie A'da son 9 yılın şampiyonu olan Siyah-beyazlılar, bu sezon lig şampiyonluğu mucizelere kalmış durumda.

La Gazetta'nın haberine göre Juventus'ta Ronaldo kalırsa Napoli'nin Marsilya'ya kiraladığı forvete Arkadiusz Milik transferi yapılacak.

Portekizli yıldız eğer giderse, Juventus'un transfer listesinde Manchester City'den Sergio Agüero, Lyon'dan Memphis Depay ve Borussia Dortmund'da patlama yapan Norveçli genç yıldız Erling Haaland var. Siyah-beyazlı ekip 3 oyuncu için de girişimlere başlayacak.

Haberde, Siyah-beyazlılarda Chiesa, Kulusevski, De Ligt, Arthur, Cuadrado ve Danilo'nun takımda yerleri en garanti olan oyuncular olarak belirtilirken bu isimlerin Juventus'tan ayrılmasının söz konusu olmadığı açıklandı.

EURO 2021'den sonra emekli olması beklenen Giorgio Chiellini ve futbola devam etmek isteyen Gianluigi Buffon'la ise Torino ekibi devam etmek istemiyor.

Alex Sandro ve Aaron Ramsey ise kulübe gelir açısından satılabileceği belirtilirken transferde sermaye açmak isteyen İtalyan kulübü, Bentancur ve Rabiot'un takımdan ayrılmasına izin verebilir.

Ronaldo, Juventus kariyerinde çıktığı 123 maçta 95 gol ve 22 asiste imza attı. Portekizli yıldız, bu sezon ise 34 karşılaşmada attığı 30 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiriyor.

35 yaşındaki yıldız, bu sezon Serie A'da attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Ronaldo, 3 sezondur formasını giydiği Juventus'ta şu ana kadar 2'si İtalya Serie şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa kazandı.

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