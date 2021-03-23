ASLAN SEZON BAŞI AYARLARINA DÖNMELİ
SORU: G.Saray'da Fatih Terim nerede yanlış yaptı? Zirve yarışında çok kritik puanlar kaybetti. Sizce Terim'in son dönemde kafası mı karışık?
BÜLENT TİMURLENK: G.Saray; Feghouli, Onyekuru, Arda ve Babel'i kulübede oturtacak kadar lükse sahip bir takım değil. 3 hafta önce tribünde olan Emre Akbaba, son iki maça 11 çıkarken sezonun ilk yarısında bu takıma katkı veren Oğulcan ortalıkta yok. Rize maçındaki çift santrforlu oyun, Kayseri'de kazanan çift santrforlu oyun değildi. Maç kazanan 11 eğer bozulmayacak ise Kayseri'de galip gelen 11, maçı bitiren 11'di. O gün farkı yaratanlar, Feghouli ve Onyekuru idi. Rize maçında ikisi de kulübede başladı ve Kayseri'dekinin bir benzeri 3. gole imza attılar. Bireysel hatalar elbette Terim'in takımını yaktı ama şampiyonluk yarışındaki bir takım evinde 4 gol yiyorsa ve 7 mağlubiyetinin beşinde Etebo sahadaysa çözüm aslında basit; sezon başındaki fabrika ayarlarına geri dönülmeli.
ALİ GÜLTİKEN: Savunma bölgesinde yapılan bireysel hatalar, G.Saray'da büyük problem. Son 4 maça baktığımızda puan kaybettiği 3 maçın hepsinde en az 2 veya 3 gol yemiş. Ama hepsinde de gol atmış. Yani maçları kazanabileceği kadar gol atabiliyor ama savunması sorunlu. Bunun yanında son iki maç itibariyle çift santrfor oynama düşüncesi biraz oyunu bozdu. Özellikle Onyekuru gibi en etkili oyuncusunu kenarda oturtmak G.Saray'a eksi yazıyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben maçın son bölümlerindeki belirli süreler hariç ilk 11'de çift santrfora karşıyım. Bana göre Fatih Terim'in en büyük hatası, çift santrfora dönmek oldu. Hele büyük açık kapatan Taylan'ın yokluğunda yine bu düzende çıkmak Rize maçının olumsuz sonucunu doğurdu. Zaten Terim'in çift santrfor hatasını yaptığı, maç içinde de belli. İkinci devrede gole ihtiyacı varken santrfor çıkardı. O hamlede de yanlış yaptı çünkü yorulan Falcao'yu çıkarıp Mohamed'i bırakmalıydı.
AHMET ÇAKAR: İdeal 11'i olmayan her takım geride kaldı. Bunun en canlı örneği, F.Bahçe ve G.Saray. Santrfor kim, sağ açık kim, orta sahada kim oynayacak? F.Bahçe ve G.Saray milli piyango gibi. Hiç kimse G.Saray için maç öncesi 'Takım galiba şöyle çıkacak' diyemiyor. Ama Beşiktaş'ta durum aynı değil, belki bir oyuncu soru işareti oluyor ama diğer 10 oyuncu fiks. Bu da zaten puan cetveline yansıyor.
BEŞİKTAŞ KAYBETSE DE DİĞERLERİ KAZANIR MI?
SORU: Beşiktaş-F.Bahçe derbisi berabere bitti. G.Saray yenildi, Trabzonspor kazandı. Ligin zirvesi değişmedi ama kimyasında bir değişim oldu. Bundan sonra 10 haftada neler olur?
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın büyük avantajı var. Bundan sonraki süreçte bir tek yalnızca G.Saray ile derbi maçı var. Ayrıca hem güçlü bir oyunu hem de etkili bir kadrosu var. Yani siyahbeyazlılar için değişen bir şey yok. Ama F.Bahçe tekrardan bir şeyler olabilir mi ümidini cebinde tuttu. Kadro derinliği 'başarabilir' görüntüsü veriyor. Ama hâlâ bulunamayan oyun, istikrar sağlanamayan kadro ve forvet yapısı birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. G.Saray, Beşiktaş ile beraber bu ligin en etkili kadrosuna sahip olmanın yanında en güçlü oyuna sahip ikinci takımı. Ve kayıplarına rağmen hâlâ önünde şampiyonluk hedefi duruyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş bir şey kaybetmedi. Çünkü G.Saray'ın sürpriz Rize yenilgisi sayesinde derbiden 1 puan avantajlı çıktı. Ama kazansa şampiyonluğa çok yaklaşacaktı. F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı hiç yok. Çünkü en azından Beşiktaş ile karşılaştırırsak 8 puan ve ikili averajı göz önüne alırsak 9 puan geride demek. G.Saray cephesi işe daha olumlu bakabilir çünkü Terim şu anda 'Ben Beşiktaş'ı derbide yenersem aramızda 3 puan var' der ve tekrar bir motivasyon sağlar.
BÜLENT TİMURLENK: Kimse sevinmedi ama en çok üzülen, haftayı puansız kapatan G.Saray oldu. Kalan maçlarda Beşiktaş 6 puan kaybedebilir ama G.Saray ve F.Bahçe, tüm maçlarını kazanacak futbolu oynamıyorlar. Nisan başında 7 günde oynanacak 3 haftada G.Saray ara haftayı bay geçecek. F.Bahçe'nin Trabzon deplasmanı olduğu gibi G.Saray da Hatay'da bir kader maçına çıkacak. F.Bahçe'nin çözmesi gereken iç saha performansı. Derbiden puanla çıkmış F.Bahçe için kimse Denizli maçında favori dememeli. Çünkü bu takım sahaya çıktığında lig sonuncusu olan G.Birliği'ne karşı önde olduğu maçı kaybetmişti. Trabzonspor, şampiyonluk olmasa bile nisan ayında 3.'lüğe tırmanabilir.
AHMET ÇAKAR: Kimyada değişim falan olmadı. Yine geride bıraktığımız hafta Beşiktaş'a yaradı. Çünkü F.Bahçe gibi ciddi bir takım derbisini geride bıraktı, G.Saray'ın Rize'ye yenilmesiyle birlikte en yakın rakibine bir puan daha fark attı. Beşiktaş üzgün de değil. Bakarsak, 3-4 olacak maç, berabere bitti. Sergen Yalçın ve Beşiktaş, belki "Farklı kazanacağımız maç niye berabere bitti" diye hayıflanabilir. Ama iddia ediyorum, G.Saray, Rize'ye kaybettiği dakika Sergen Yalçın'a Ümraniye'de, 'Maç berabere bitecek, maça çıkma deselerdi' kabul ederdi. Beşiktaş; Trabzon ve F.Bahçe maçlarını geride bıraktı. Sezon sonuna doğru G.Saray ile karşılaşacak. Dün gecenin özeti şudur; F.Bahçe şampiyonluğu kaybetti, Beşiktaş ise hiçbir şey kaybetmedi.