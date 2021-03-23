ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın büyük avantajı var. Bundan sonraki süreçte bir tek yalnızca G.Saray ile derbi maçı var. Ayrıca hem güçlü bir oyunu hem de etkili bir kadrosu var. Yani siyahbeyazlılar için değişen bir şey yok. Ama F.Bahçe tekrardan bir şeyler olabilir mi ümidini cebinde tuttu. Kadro derinliği 'başarabilir' görüntüsü veriyor. Ama hâlâ bulunamayan oyun, istikrar sağlanamayan kadro ve forvet yapısı birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. G.Saray, Beşiktaş ile beraber bu ligin en etkili kadrosuna sahip olmanın yanında en güçlü oyuna sahip ikinci takımı. Ve kayıplarına rağmen hâlâ önünde şampiyonluk hedefi duruyor.