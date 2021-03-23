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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Tek başımıza 5 ligi geçeceğiz

TANER KARAMAN
Tek başımıza 5 ligi geçeceğiz

’de görevine son verilen teknik adam sayısı 27’ye yükseldi. ’daki 5 büyük ligin toplamında ise bu rakam 32

Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından dün de Kasımpaşa, Fuat Çapa'yı gönderdi. Süper Lig'de 27 teknik adamın görevine son verilirken, Türkiye bu konuda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Avrupa'nın 5 büyük liginde ise bu sayı toplam 32 olarak gerçekleşti. Premier Lig'de 3, La Liga'da 5, Serie A'da 6, Bundesliga'da 8, Fransa Lig 1'de ise 10 hoca değişikliği yaşandı. Kasımpaşa'nın başında 11 gün kalan İrfan Buz, bu sezon en az görev yapan isim unvanını aldı. 9 teknik direktör, takımlarının başında 50 günü göremedi. 4 kez hoca hamlesi yapan Kayserispor, tek başına Premier Lig'i geride bıraktı.

MESUT BAKKAL
BB Erzurumspor'da 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

FUAT ÇAPA
Kasımpaşa'da 23 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.

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Tek başımıza 5 ligi geçeceğiz
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