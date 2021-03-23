Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Hollanda ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile aynı grupta bulunan milliler, grubun favorisi olarak görülen Hollanda'yı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları merak konusu oluyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;
Türkiye Hollanda milli maçı tarihi ve canlı yayın kanalı ile ilgili tüm detaylar şöyle;
2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Hollanda, G grubu karşılaşması 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak olan milli maç TRT1 ve CBC Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINI MİCHAEL OLİVER YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
A MİLLİ TAKIMDA HOLLANDA MESAİSİ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara yenilenme programı uygulandı.
Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.
Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
Ay-yıldızlılar, Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmasını dün yaptı.