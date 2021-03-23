Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğurcan Çakır bir adım önde
Giriş Tarihi: 23.3.2021

bir adım önde

Uğurcan Çakır bir adım önde
A Milli Takım, yarın Hollanda ile oynayacağı Dünya Kupası Grup Eleme maçı için ilk idmanını dün yaparken herkesin aklı kalede kimin oynayacağında… Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında büyük bir forma rekabeti yaşanırken, Mert Günok bu iki ismin gerisinde gözüküyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise tecrübesinden dolayı Uğurcan Çakır'ı ön planda tuttuğu belirtildi. Öte yandan Şenol Güneş, bugün 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE-HOLLANDA İNGİLİZ OLIVER'IN
A MİLLİ Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Paul Tierney olacak. Cüneyt Çakır ise Belçika- Galler maçına atandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut ille yollar ayrılacak mı? Yeni teknik direktör için sürpriz iddia geldi...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Tunç Soyer’in 'Askıda fatura'sı yalanmış! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, son durum ne?
SON DAKİKA: Emeklilik sisteminde 3 büyük reform! Devlet katkısı nasıl sağlanacak? İşte detaylar
Son dakika haberi: 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! İşte merak edilenler...
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs tedbirlerinde flaş gelişme! Zorunlu hale getirildi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez 10 beslenme tüyosunu açıkladı ve uyardı: Bu besinleri tüketirken dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğurcan Çakır bir adım önde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA