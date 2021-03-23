Uğurcan Çakır bir adım önde

A Milli Takım, yarın Hollanda ile oynayacağı Dünya Kupası Grup Eleme maçı için ilk idmanını dün yaparken herkesin aklı kalede kimin oynayacağında… Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında büyük bir forma rekabeti yaşanırken, Mert Günok bu iki ismin gerisinde gözüküyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise tecrübesinden dolayı Uğurcan Çakır'ı ön planda tuttuğu belirtildi.Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Paul Tierney olacak.