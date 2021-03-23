Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da çalıştı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haziranda başlayacak 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 26 Mart'ta Hırvatistan ve 30 Mart'ta Sırbistan ile karşılaşacak.

Hırvatistan müsabakası için dün akşam bu ülkenin başkenti Zagreb'e giden ümit milliler, Lucko Stadı'nda bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Milliler, Kranjceviceva Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor)

Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

