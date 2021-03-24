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Giriş Tarihi: 24.3.2021 18:34 Son Güncelleme: 24.3.2021 18:36

'den 'nın kararı ile ilgili açıklama: "Avrupa kupalarına..."

AA
Ahmet Nur Çebi'den UEFA'nın kararı ile ilgili açıklama: Avrupa kupalarına...

Beşiktaş Kulübü Başkanı , (CFCB) Yargı Komisyonunun verdiği yüzde 15'lik gelir kesintisi cezasının yükümlülükleri yerine getirdiklerinde ortadan kalkacağını, bu konuda da sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi, CFCB Yargı Komisyonunun verdiği koşullu cezayla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yazılı açıklamada bulundu. Çebi, UEFA kararının, kulübün bazı ihtilaflı borçlarını vadesinde ödemediği gerekçesiyle şartlı bir parasal cezayı içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi dolayısıyla dünya ve Türk futbolunun yaşamakta olduğu sıkıntılar kamuoyunun malumudur. Bunların yanı sıra, özellikle FIFA ve UEFA'nın da konuya hazırlıksız yakalandığı, ilgili mevzuatı güncellemekte ve yaşanan sıkıntıları doğru adresleme konusunda sıkıntı yaşamakta olduğu aşikardır. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan bazı ihtilaflı yükümlülükler konusunda FIFA ve UEFA karar almakta zorlanmakta, son kararda gördüğümüz üzere pandeminin yaratmış olduğu ortamı ya tamamen ya da kısmen göz ardı etmektedir."

"ÖDEME SIKINTISI BULUNMAMAKTADIR"

Söz konusu karardaki şartları sağlamakta sorun yaşamayacaklarını aktaran Çebi, "Öncelikle, alınan karar kulübümüzün Avrupa kupalarında mücadele etmesine hiçbir engel teşkil etmemektedir. Karar, şartlı bir parasal cezaya hükmetmektedir. Belirlenen süreler içinde ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde ise otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Anılan yükümlülükleri yerine getirmek yönünde kulübümüzün bir ödeme sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm çalışmalarımız ve hukuki mücadelemiz, pandeminin yarattığı tahribatın tüm paydaşlarımız tarafından hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak, dolayısıyla kulübümüzün hak etmediği maliyetlerin önüne geçmek içindir." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi'den UEFA'nın kararı ile ilgili açıklama: "Avrupa kupalarına..."
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