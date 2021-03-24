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Giriş Tarihi: 25.3.2021 00:01 Son Güncelleme: 25.3.2021 00:18

Başkan Erdoğan'dan, 'a tebrik

DHA
Başkan Erdoğan'dan, A Milli Takım'a tebrik

Başkan , ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden 'ı tebrik etti.

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Başkan Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

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Başkan Erdoğan'dan, A Milli Takım'a tebrik
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