Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş taktik çalıştı!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:35

taktik çalıştı!

İHA
Beşiktaş taktik çalıştı!

'de liderlik koltuğunda oturan , ligin 32. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti. Kartal, pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 buçuk saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? Son dakika 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
Survivor'da elenen isim izleyenleri şoke etti! Dün akşam Survivor’da kim elendi ve kim gitti? (23 Mart 2021 SMS sıralaması)
Son dakika haberi: Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
SON DAKİKA | MEB'den yüz yüze sınav kararı! Liselerde yüz yüze sınav ve erteleme kararları açıklandı!
Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama yolda!
Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı hakkında korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
Son dakika haberi: AK Parti kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 vizyonu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! İşte yeni teknik direktör adayı...
SON DAKİKA HABER | Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Aile SABAH'a konuştu
Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş taktik çalıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA