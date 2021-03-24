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Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:40 Son Güncelleme: 24.3.2021 13:49

Bir klasiği! Avrupa'nın zirvesinde...

AA
Bir Süper Lig klasiği! Avrupa'nın zirvesinde...

'de 31 hafta geride kalırken 15 kulüp 27 kez teknik direktör değişikliğine gitti. , , Gençlerbirliği ve sezon içinde 3’er kez teknik adam değişikliği yaşandı. Türkiye bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alırken en yakın rakipler ise Sırbistan ve Kıbrıs Rum Kesimi oldu.

Süper Lig'de sezonun bitimine 11 hafta kala kulüpler, 27 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken diğer 15 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor sezon içinde 3'er kez teknik adam değişikliği yaşandı. Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'da 2'şer defa antrenör değişikliğine gidildi.

Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

5 BÜYÜK LİGDE TOPLAM 33 KEZ TEKNİK HEYET DEĞİŞTİ

Süper Lig'de yapılan 27 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

İngiltere'de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya'da 5, İtalya'da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu. Almanya'da 6 takım toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı. Fransa'da ise 8 kulüpte toplam 10 kez teknik direktör değişti.

AVRUPA'NIN İLK 20 ÜLKESİ ARASINDA SÜPER LİG İLK SIRADA (!)

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig'i geçen ülke bulunmuyor. Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig'in en yakın takipçisi konumunda. Üçüncü sırada ise 16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor.

İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam değişiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor. UEFA ülke puanı klasmanına göre ilk 20 ülkedeki teknik direktör değişiklik sayıları şöyle:

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ
ÜLKELER TAKIM SAYISI TEKNİK ADAM SAYISI
Türkiye 15 27
Sırbistan 15 22
Güney Kıbrıs 10 16
Portekiz 9 12
Yunanistan 9 11
Belçika 10 11
Hırvatistan 8 10
Fransa 8 10
Almanya 6 9
Çekya 7 7
Hollanda 7 7
İskoçya 6 6
Rusya 6 6
İtalya 6 6
İspanya 5 5
Danimarka 4 4
Avusturya 4 4
Ukrayna 3 3
İngiltere 3 3
İsviçre 2 2

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