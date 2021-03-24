Canlı yayın | Türkiye Hollanda maçı canlı izleme ekranı: TRT 1 ile Türkiye Hollanda milli maç bu akşam yayınlanıyor!

Türkiye Hollanda maçı canlı izleme kanalı belli oldu! 2022 Dünya Kupası Elemeleri için geri sayım bu akşam sona eriyor. Milli Takım, G grubundaki ilk maçta Hollanda'yı misafir edecek. Şenol Güneş' ve ekibi sağlam bir başlangıç yaparak Hollanda karşısında galibiyet elde etmek için sahaya çıkıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak milli maça kısa bir süre kala Türkiye Hollanda maçı canlı yayını ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI YAYINI HANGİ KANALDA? TRT 1 CANLI YAYINI İZLE

Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Türkiye Hollanda maçı muhtemel 11'leri ile beraber canlı yayın kanalı da belli oldu.