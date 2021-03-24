8 farklı ismin kulübeden girip katkı yaptığı Kanarya'da en çok etkiyi ise 2 gol, 1 asistlik karneleriyle Ozan ile Cisse sağladı. F.Bahçe'de geride kalan 30 maçın 10'unda hamle adamlarının skora etkisi oldu. Ozan Tufan, Gençlerbirliği ve Beşiktaş deplasmanlarında, Cisse, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında, Perotti ise Antalya'da oyuna katkı etmeyi başardı.