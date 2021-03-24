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Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:55 Son Güncelleme: 24.3.2021 10:26

'yi kulübe ayakta tuttu! , Cisse, Perotti, Valencia...

TANER KARAMAN
Fenerbahçe'yi kulübe ayakta tuttu! Ozan Tufan, Cisse, Perotti, Valencia...

maçında oyuna sonradan giren ’ın golü ile 1 puanı alan , bu sezon kulübeden 8 gol, 7 asist çıkarırken bu sayede 12 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'a karşı oyuna sonradan giren Ozan Tufan'ın golü ile şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe'de kulübe, yine takımı kurtardı. Erol Bulut, geride kalan haftalarda sonradan oyuna dahil ettiği isimlerden 8 gol, 7 asistlik katkı alırken, bu oyuncular 12 puan kazardırdı.

8 farklı ismin kulübeden girip katkı yaptığı Kanarya'da en çok etkiyi ise 2 gol, 1 asistlik karneleriyle Ozan ile Cisse sağladı. F.Bahçe'de geride kalan 30 maçın 10'unda hamle adamlarının skora etkisi oldu. Ozan Tufan, Gençlerbirliği ve Beşiktaş deplasmanlarında, Cisse, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında, Perotti ise Antalya'da oyuna katkı etmeyi başardı.

Enner Valencia iç sahada oynanan Rize karşılaşmasında ve Antalya deplasmanında tabelaya etki ederken, Ferdi ise Kasımpaşa ve Trabzon mücadelerinde sahne aldı. Sosa'nın Rize'de attığı gol galibiyeti getirirken, Thiam Beşiktaş, Ademi ise Kayserispor mücadelelerinde 1'er asist yapmıştı.

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Fenerbahçe'yi kulübe ayakta tuttu! Ozan Tufan, Cisse, Perotti, Valencia...
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