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Giriş Tarihi: 24.3.2021 23:10 Son Güncelleme: 24.3.2021 23:12

'in mağlubiyet yorumu: " şanslıydı..."

DHA
Frank de Boer'in mağlubiyet yorumu: Türkiye şanslıydı...

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü , basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Hollandalı teknik adam, alınan mağlubiyeti 'nin şanslı olmasına bağladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile oynanan karşılaşmadan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 4-2 galip ayrıldık.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam Frank de Boer, alınan mağlubiyeti Türkiye'nin şanslı olmasına bağladı. de Boer'in açıklamaları şöyle:

"de Ligt'in ilk yarıdaki kafa vuruşu bence goldü. Ancak Türkiye şanslıydı ve kazandılar. 3-2'ye getirdik, maçı da kazanabiliriz diye düşündük. İlk yarıda yaptıkları gibi ikinci yarıda da bir defa geldiler ve gol attılar. 3-0 geri düştüğünüz zaman, biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. İkinci yarıyı 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamak zorunda kaldı."

"Türkiye'yi tebrik ediyorum. Organize oynadılar ve skor olarak da bizi cezalandırdılar. Daha önümüzde 9 maç var. İleri bakıyoruz. 3 gün sonraki maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz"

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Frank de Boer'in mağlubiyet yorumu: "Türkiye şanslıydı..."
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