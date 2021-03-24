Frank de Boer'in mağlubiyet yorumu: "Türkiye şanslıydı..."

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile oynanan karşılaşmadan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 4-2 galip ayrıldık.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam Frank de Boer, alınan mağlubiyeti Türkiye'nin şanslı olmasına bağladı. de Boer'in açıklamaları şöyle:

"de Ligt'in ilk yarıdaki kafa vuruşu bence goldü. Ancak Türkiye şanslıydı ve kazandılar. 3-2'ye getirdik, maçı da kazanabiliriz diye düşündük. İlk yarıda yaptıkları gibi ikinci yarıda da bir defa geldiler ve gol attılar. 3-0 geri düştüğünüz zaman, biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. İkinci yarıyı 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamak zorunda kaldı."

"Türkiye'yi tebrik ediyorum. Organize oynadılar ve skor olarak da bizi cezalandırdılar. Daha önümüzde 9 maç var. İleri bakıyoruz. 3 gün sonraki maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz"