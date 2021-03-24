Gallardo bir adım önde

Erol Bulut devri fiilen sona erdi. Beşiktaş maçındaki beraberlik ve karşılaşmanın son bölümü hariç etkisiz futbol, yönetimin gözünde Bulut'un kredisini tamamen bitirdi ve arayışlar başladı.Sezon devam ederken teknik direktör değişiminin zorluğu nedeniyle Fenerbahçe, 46 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonuna kadar görevde tutabilir. Bununla birlikte aranan hoca sezon devam ederken bulunursa, ekibini tanıma adına şimdiden göreve getirilmesi de ihtimal dahilinde.için birçok isim ortaya atılırken, en ciddisi Marcelo Gallardo... Arjantin TNT Sports kanalındaki bir programda, sarı-lacivertlilerin Gallardo'ya teklif yaptığı ve teknik adamın bunu kabul edebileceği duyuruldu. Öte yandan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, eski takımı A. Madrid'den hocası Simeone'den fikir aldığı, Arjantinli'nin dedediği belirtildi61AlmanyaAlmanya Milli Takımı2.4 yıl3-1-4-2Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli TakımıDünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1)birlikte Joachim Löw iddiaları da sıcaklığını koruyor. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam ile dolaylı temas kurduğu ve Löw'ün ilk temasta F.Bahçe'de ikinci kez görev alma konusunda olumlu olduğu bildirildi.61 yaşındaki hocanın adı birçok dev kulüple anılıyor61AlmanyaAlmanya Milli Takımı2.4 yıl3-1-4-2Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli TakımıDünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).