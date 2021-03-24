Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gallardo bir adım önde
Giriş Tarihi: 24.3.2021

Gallardo bir adım önde

VOLKAN DEMİR
Gallardo bir adım önde

Beşiktaş maçı bardağı taşırdı, ’un bileti kesildi. Yönetim, istediği ismi bulursa takımın başına şimdiden getirmeye bile sıcak… Sarı-lacivertlilere yakın olan teknik adam . Diğer aday ise

Erol Bulut devri fiilen sona erdi. Beşiktaş maçındaki beraberlik ve karşılaşmanın son bölümü hariç etkisiz futbol, yönetimin gözünde Bulut'un kredisini tamamen bitirdi ve arayışlar başladı. Bulut'un ne zaman görevden alınacağı ise belirsizliğini koruyor. Sezon devam ederken teknik direktör değişiminin zorluğu nedeniyle Fenerbahçe, 46 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonuna kadar görevde tutabilir. Bununla birlikte aranan hoca sezon devam ederken bulunursa, ekibini tanıma adına şimdiden göreve getirilmesi de ihtimal dahilinde.

SİMEONE ONU ÖNERDİ
BAHÇE için birçok isim ortaya atılırken, en ciddisi Marcelo Gallardo... Arjantin TNT Sports kanalındaki bir programda, sarı-lacivertlilerin Gallardo'ya teklif yaptığı ve teknik adamın bunu kabul edebileceği duyuruldu. Öte yandan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, eski takımı A. Madrid'den hocası Simeone'den fikir aldığı, Arjantinli'nin de "Gallardo iyi seçim olur" dediği belirtildi

Marcelo Gallardo kimdir?
Yaş: 61Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1)

Löw'den olumlu sinyal
BUNUNLA birlikte Joachim Löw iddiaları da sıcaklığını koruyor. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam ile dolaylı temas kurduğu ve Löw'ün ilk temasta F.Bahçe'de ikinci kez görev alma konusunda olumlu olduğu bildirildi. Avrupa Şampiyonası sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakacak olan 61 yaşındaki hocanın adı birçok dev kulüple anılıyor

Joachim Löw kimdir?
Yaş: 61Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? Son dakika 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu
SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
SON DAKİKA | İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
Son Dakika Haberi: Fenerbahçe Erol Bulut ile yolları ayırıyor! Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan yeni hoca kararı...
Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! "Emre Belözoğlu da hesap vermeli"
Telefon uygulamaları neden açılmıyor, kapanıyor? Android telefon Google sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası çözümü
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, Milli Takım'da kadrodan çıkarıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gallardo bir adım önde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA