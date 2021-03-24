Gallardo bir adım önde

Beşiktaş maçı bardağı taşırdı, Erol Bulut’un bileti kesildi. Yönetim, istediği ismi bulursa takımın başına şimdiden getirmeye bile sıcak… Sarı-lacivertlilere yakın olan teknik adam Marcelo Gallardo. Diğer aday ise Joachim Löw
Erol Bulut devri fiilen sona erdi. Beşiktaş maçındaki beraberlik ve karşılaşmanın son bölümü hariç etkisiz futbol, yönetimin gözünde Bulut'un kredisini tamamen bitirdi ve arayışlar başladı. Bulut'un nezaman görevdenalınacağıise belirsizliğini koruyor. Sezon devam ederken teknik direktör değişiminin zorluğu nedeniyle Fenerbahçe, 46 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonuna kadar görevde tutabilir. Bununla birlikte aranan hoca sezon devam ederken bulunursa, ekibini tanıma adına şimdiden göreve getirilmesi de ihtimal dahilinde.
SİMEONE ONU ÖNERDİ BAHÇE için birçok isim ortaya atılırken, en ciddisi Marcelo Gallardo... Arjantin TNT Sports kanalındaki bir programda, sarı-lacivertlilerin Gallardo'ya teklif yaptığı ve teknik adamın bunu kabul edebileceği duyuruldu. Öte yandan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, eski takımı A. Madrid'den hocası Simeone'den fikir aldığı, Arjantinli'nin de "Gallardoiyi seçim olur" dediği belirtildi
Marcelo Gallardo kimdir?
Yaş: 61Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1)
Löw'den olumlu sinyal
BUNUNLA birlikte Joachim Löw iddiaları da sıcaklığını koruyor. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam ile dolaylı temas kurduğu ve Löw'ün ilk temasta F.Bahçe'de ikinci kez görev alma konusunda olumlu olduğu bildirildi. AvrupaŞampiyonası sonrası Alman MilliTakımı'nı bırakacak olan 61 yaşındaki hocanın adı birçok dev kulüple anılıyor
Joachim Löw kimdir?
Yaş: 61Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).