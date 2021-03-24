Haaland'ın sözlerine cevap vermişti... Burak Yılmaz adeta gözdağı verdi!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Elemelere iyi bir başlangıç yapmak isteyen A Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleye Burak Yılmaz'ın 2 golüyle müthiş bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın hemen başında Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutla 1-0 öne geçen Milliler, maçın 33'üncü dakikasında da Okay Yokuşlu'nun kazandığı penaltıyı yine Burak Yılmaz gole çevirdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattık.
İlk yarı boyunca Hollanda Milli Takımı'na adeta top göstermeyen Milliler, etkili oyunuyla grubun favorileri arasında olduğunu gösterdi. Hafta içinde Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, flaş açıklamalarda bulunmuş ve Türklerin Haaland'dan korktuğunu ifade etmişti.
Martin Linnes'in ülkesinde 'Türkler, Haaland'dan korkuyor' açıklaması hatırlatılan Burak Yılmaz, "Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Böyle korkma, korkmama gibi şeyleri düşünmüyoruz.
Biz kimseden korkmuyoruz. Kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Bizim oyuncularımız üst düzey, onlara inancımız tam." ifadelerini kullanmıştı.
İLKE İMZA ATTI
Hollanda maçının ilk yarısında attığı 2 golle Norveç'e ve Haaland'a adeta gözdağı veren Burak Yılmaz, attığı gollerle de bir ilke imza attı. OPTA verilerine göre Burak Yılmaz, Milli Takım keriyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Hollanda'ya attı.
Ayrıca Burak Yılmaz, kariyerinde Hollanda'ya attığı 4 golle 2000 yılından bu yana Cristiano Ronaldo'yla birlikte Hollanda'ya en çok gol atan 2 oyuncudan biri oldu.