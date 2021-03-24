Kulübe yarışta tuttu

Beşiktaş'a karşı oyuna sonradan giren Ozan Tufan'ın golü ile şampiyonluk yarışına tutunan F.Bahçe'de kulübe, yine takımı kurtardı. Erol Bulut, geride kalan haftalarda sonradan oyuna dahil ettiği isimlerdenkatkı alırken, bu oyuncular. 8 farklı ismin kulübeden girip katkı yaptığı Kanarya'da en çok etkiyi iseF.Bahçe'de geride kalan 30 maçın 10'unda hamle adamlarının skora etkisi oldu.Cisse, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında, Perotti ise Antalya'da oyuna katkı etmeyi başardı. Enner Valencia iç sahada oynanan Rize karşılaşmasında ve Antalya deplasmanında tabelaya etki ederken, Ferdi ise Kasımpaşa ve Trabzon mücadelerinde sahne aldı.