Kulübe yarışta tuttu

Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren Ozan’ın golü ile 1 puanı alan Fenerbahçe, bu sezon kulübeden 8 gol, 7 asist çıkarırken bu sayede 12 puanı hanesine yazdırdı
Beşiktaş'a karşı oyuna sonradan giren Ozan Tufan'ın golü ile şampiyonluk yarışına tutunan F.Bahçe'de kulübe, yine takımı kurtardı. Erol Bulut, geride kalan haftalarda sonradan oyuna dahil ettiği isimlerden 8 gol, 7 asistlik katkı alırken, bu oyuncular 12 puan kazardırdı. 8 farklı ismin kulübeden girip katkı yaptığı Kanarya'da en çok etkiyi ise 2 gol, 1 asistlikkarneleriyle Ozan ileCisse sağladı. F.Bahçe'de geride kalan 30 maçın 10'unda hamle adamlarının skora etkisi oldu. Ozan Tufan, Gençlerbirliği veBeşiktaş deplasmanlarında, Cisse, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında, Perotti ise Antalya'da oyuna katkı etmeyi başardı. Enner Valencia iç sahada oynanan Rize karşılaşmasında ve Antalya deplasmanında tabelaya etki ederken, Ferdi ise Kasımpaşa ve Trabzon mücadelerinde sahne aldı. Sosa'nınRize'de attığı gol galibiyeti getirirken,Thiam Beşiktaş, Ademiise Kayserispor mücadelelerinde1'er asist yapmıştı.