Metin Oktay gibisi gelmedi

Hollanda ve Ajax'ın unutulmaz isimlerinden 82 yaşındaki Sjaak Swart, Türkiye-Hollanda maçının çekişmeli geçmesini beklediğini söyledi. Sneijder, G.Saray'a transfer olduktan sonra Türk futboluna ilgisinin arttığının altını çizen Swart, "Babası yakın arkadaşımdı. Sneijder, G.Saray'ı evi gibi gördü. Şu an bildiğim tek Türk oyuncu Arda Turan. Hasan Şaş'ın futbol tarzı gözüme hoş geliyordu. Ama Metin Oktay'ı unutamadım" dedi. Metin Oktay ile karşılıklı oynamadığını söyleyen Sjaak Swart, "Metin Oktay'ın da forma giydiği,Hollanda'nın Türkiye ile tarihindeoynadığı ilk maça, 1958'detanıklık etmiştim. Evimizde penaltı golüyle 1-0 öne geçmiştik ama Metin Oktay iki dakikada iki golleTürkiye'yi galibiyete taşımıştı. Benim de olduğum 60 bin kişi, maç sonunda Türk takımını ayakta alkışlamıştı" ifadelerini kullandı.