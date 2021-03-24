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Giriş Tarihi: 24.3.2021

gibisi gelmedi

Metin Oktay gibisi gelmedi
Hollanda ve Ajax'ın unutulmaz isimlerinden 82 yaşındaki Sjaak Swart, Türkiye-Hollanda maçının çekişmeli geçmesini beklediğini söyledi. Sneijder, G.Saray'a transfer olduktan sonra Türk futboluna ilgisinin arttığının altını çizen Swart, "Babası yakın arkadaşımdı. Sneijder, G.Saray'ı evi gibi gördü. Şu an bildiğim tek Türk oyuncu Arda Turan. Hasan Şaş'ın futbol tarzı gözüme hoş geliyordu. Ama Metin Oktay'ı unutamadım" dedi. Metin Oktay ile karşılıklı oynamadığını söyleyen Sjaak Swart, "Metin Oktay'ın da forma giydiği, Hollanda'nın Türkiye ile tarihinde oynadığı ilk maça, 1958'de tanıklık etmiştim. Evimizde penaltı golüyle 1-0 öne geçmiştik ama Metin Oktay iki dakikada iki golle Türkiye'yi galibiyete taşımıştı. Benim de olduğum 60 bin kişi, maç sonunda Türk takımını ayakta alkışlamıştı" ifadelerini kullandı.

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Metin Oktay gibisi gelmedi
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