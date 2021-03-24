Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milliler Hollanda’yı farklı geçti! Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti burada!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 23:19

Milliler Hollanda’yı farklı geçti! maçı geniş özeti ve tüm goller! burada!

Milliler Hollanda’yı farklı geçti! Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti burada!

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Dünya Kupası Elemeleri için Hollanda ile karşı karşıya geldi. G grubundaki ilk maçında milliler sahadan 4-2’lik net bir skorla galip ayrıldı. Maçın yıldızı ise attığı 3 golle Burak Yılmaz oldu. Karşılaşmayı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler, geniş maç özeti ve tüm goller araştırması yapıyor. Haberimizin içerisinde kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Türkiye 4-2 Hollanda geniş maç özeti ve tüm gollere yer verdik…

Türkiye Hollanda'yı farklı geçti, Burak Yılmaz yıldızlaştı. Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Türkiye, bu akşam Hollanda ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Burak Yılmaz attığı 3 golle geceye damga vururken, milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı izleyemeyenler için, Türkiye Hollanda maçı geniş ve özet tüm goller burada!

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI GENİŞ ÖZET VE TÜM GOLLER

Milliler, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

İşte karşılaşmanın özeti;

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Mücadelenin 15. dakikasında Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen Milliler, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Golü yine Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun 46. dakikada attığı şık golle durumu 3-0'a getirdi.

Hollanda 75. dakikada Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong ile iki gol birden bulurken sahneye 81. dakikada Burak yılmaz çıktı.

Tecrübeli futbolcunun frikikten attığı gol skoru belirledi ve Milliler karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın son dakikasında Hollanda'da Memphis Depay, penaltı atışında Uğurcan Çakır'a takıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama yolda!
Son dakika haberi: Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
Survivor'da elenen isim izleyenleri şoke etti! Dün akşam Survivor’da kim elendi ve kim gitti? (23 Mart 2021 SMS sıralaması)
Survivor’da kim elendi? 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım
Son Dakika Eğitim Haberleri - Liselerde sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? MEB'den flaş yüz yüze sınav kararı!
Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı hakkında korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eski Fenerbahçeli kaleci için hamle...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! İşte yeni teknik direktör adayı...
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milliler Hollanda’yı farklı geçti! Türkiye Hollanda maçı geniş özeti ve tüm goller! Türkiye 4-2 Hollanda maç özeti burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA