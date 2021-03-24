Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! Letonya maçı...

Başkan Özdemir, grupta sıradaki maçların Norveç ve Letonya ile olduğunu hatırlatarak, "Norveç maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyup, puan veya puanlar alarak dönmek istiyoruz. Sonra yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağız. İnşallah çocuklarımız iyi bir futbol ortaya oyar ve mart ayındaki 3 önemli maçta başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol (Güneş) hocamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada 3 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Özdemir, "Burak zaten Fransa'da Lille takımında da formdaydı. Kendisinin haberlerini izliyorduk. Burada da bu performansı ortaya koydu. Bu akşam 3 gol attı, Hakan kardeşi de ona iştirak etti. Dört gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti

"BÜTÜN MAÇLARIMIZI SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını takip ettiklerini söyledi.

Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili yetkililerle görüştüklerini aktaran TFF Başkanı, "Rakamları gözlüyoruz. Bir artış var. Letonya maçını seyircili oynamak arzumuz. Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda bütün maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz. Ancak biraz daha zaman olduğunu rakamlardan görüyorum." şeklinde konuştu.