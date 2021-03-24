Norveç Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?

Norveç Türkiye maçı ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın 3 gol attığı karşılaşmayı millilerimiz 4-2 kazanırken, gruptaki ilk 3 puanına ulaştı. Bu noktada Türkiye'nin ikinci maçı merak konusu oluyor. Türkiye Milli Takımı sıradaki maçında Norveç deplasmanına çıkacak.
Norveç-Türkiye, 2022 Dünya Kupası maçı Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00
Norveç-Türkiye maçı TRT1 kanalından yayınlanacak. Norveç-Türkiye maçını TRT1'den izleyebilirsiniz.