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Giriş Tarihi: 24.3.2021 21:57

Norveç maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Elemeleri , saat kaçta?

Norveç Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?

Norveç maçı ne zaman oynanacak? A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri G grubunda bugün Hollanda ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Burak Yılmaz 3 golle yıldızlaşırken, milliler karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran millilerin bir sonraki maçı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Milli Takımı sıradaki maçında Norveç deplasmanına çıkacak. Buna göre, Norveç Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Elemeleri , saat kaçta?

Norveç Türkiye maçı ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın 3 gol attığı karşılaşmayı millilerimiz 4-2 kazanırken, gruptaki ilk 3 puanına ulaştı. Bu noktada Türkiye'nin ikinci maçı merak konusu oluyor. Türkiye Milli Takımı sıradaki maçında Norveç deplasmanına çıkacak.

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç-Türkiye, 2022 Dünya Kupası maçı Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Norveç-Türkiye maçı TRT1 kanalından yayınlanacak. Norveç-Türkiye maçını TRT1'den izleyebilirsiniz.

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Norveç Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?
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