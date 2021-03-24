Portakal yemek bize güç Katar

G Grubu’nda 20.00’de Hollanda’yı ağırlayacak Türkiye, tarihinde 3. kez Dünya Kupası hakkı elde edebilmek için 10 maçlık yolculuğuna start veriyor. Ay-yıldızlılar vizeyi alırsa, 21 Kasım-2 Aralık 2022 arası Katar’da yer alacak 32 takımdan biri olacak
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor… A Milli TakımımızG Grubu'nda Hollanda'yı konukederek açılışı yaparken gruptakidiğer maçta ise Cebelitarık-Norveç, Letonya-Karadağ karşılaşmalarıoynanacak. Avrupa elemeleri ayağında 10 grupta 55 takımın yapacağı mücadelede lider takımlar direkt turnuva vizesini alacak. 10grup ikincisi ile UEFAUluslar Ligi'ndenDünya Kupası vizesialamayan en iyi dereceliiki takımın oynayacağı playoffsonrasında ise 3 takım dahakupaya katılım hakkı kazanacak. Türkiye, bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya geldi… İlk olarak 1958'de başlayan mücadelede Ay-yıldızlılar 3 kez kazanırken,5 mücadele ise Portakallar'ınüstünlüğü ile tamamlandı.
GÜNEŞ 71. SINAVINDA
TEKNIK direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam50 resmi, 20 özel maça çıkandeneyimli çalıştırıcı, 33galibiyet ve 20 beraberlik alırken17 kez de sahadan yenikayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.
KALE UĞURCAN'A EMANET
AÇILIŞ maçında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok merak edilen tercihi ise kalede olacak. Formda olan iki kalecimiz Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında, deneyimli teknik adamın tercihini Trabzonsporlu oyuncudan yana kullanması bekleniyor. Sakatlığı bulunanMerih Demiral kadrodabulunsa da riske edilmeyecekve stoperde Çağlar ile OzanKabak birlikte ter dökecek.
OLİMPİYAT STADI'NDA 'FİNAL' DENEMESİ VAR
BU sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, yenilenen yapısı ile bir kez daha görücüye çıkıyor. Stadın birçok kısmı yenilenirken bugünkü maç için de çok sayıda önlem alındı. Stat yakınına, daha öncedenkayıt yaptırılmayan araçlarınalınmayacağı, isim listesindeolmayan kişilerin de statçevresine gelmesinin mümkünolmayacağı öğrenildi.
İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN İLK ÜÇ MAÇI
BUGÜN: 20.00 Türkiye-Hollanda (Atatürk Olimpiyat) 27 MART CUMARTESI: 20.00 Norveç-Türkiye (La Rosaleda-Malaga) 30 MART SALI: 21.45 Türkiye-Letonya (Atatürk Olimpiyat)