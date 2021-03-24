Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portakal yemek bize güç Katar
Giriş Tarihi: 24.3.2021

Portakal yemek bize güç

SUAT UMURHAN
Portakal yemek bize güç Katar

G Grubu’nda 20.00’de Hollanda’yı ağırlayacak Türkiye, tarihinde 3. kez Dünya Kupası hakkı elde edebilmek için 10 maçlık yolculuğuna start veriyor. Ay-yıldızlılar vizeyi alırsa, 21 Kasım-2 Aralık 2022 arası ’da yer alacak 32 takımdan biri olacak

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor… A Milli Takımımız G Grubu'nda Hollanda'yı konuk ederek açılışı yaparken gruptaki diğer maçta ise Cebelitarık- Norveç, Letonya-Karadağ karşılaşmaları oynanacak. Avrupa elemeleri ayağında 10 grupta 55 takımın yapacağı mücadelede lider takımlar direkt turnuva vizesini alacak. 10 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceli iki takımın oynayacağı playoff sonrasında ise 3 takım daha kupaya katılım hakkı kazanacak. Türkiye, bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya geldi… İlk olarak 1958'de başlayan mücadelede Ay-yıldızlılar 3 kez kazanırken, 5 mücadele ise Portakallar'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNEŞ 71. SINAVINDA
TEKNIK direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam 50 resmi, 20 özel maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 33 galibiyet ve 20 beraberlik alırken 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.

KALE UĞURCAN'A EMANET
AÇILIŞ maçında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok merak edilen tercihi ise kalede olacak. Formda olan iki kalecimiz Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında, deneyimli teknik adamın tercihini Trabzonsporlu oyuncudan yana kullanması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Merih Demiral kadroda bulunsa da riske edilmeyecek ve stoperde Çağlar ile Ozan Kabak birlikte ter dökecek.

OLİMPİYAT STADI'NDA 'FİNAL' DENEMESİ VAR
BU sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, yenilenen yapısı ile bir kez daha görücüye çıkıyor. Stadın birçok kısmı yenilenirken bugünkü maç için de çok sayıda önlem alındı. Stat yakınına, daha önceden kayıt yaptırılmayan araçların alınmayacağı, isim listesinde olmayan kişilerin de stat çevresine gelmesinin mümkün olmayacağı öğrenildi.

İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN İLK ÜÇ MAÇI
BUGÜN: 20.00 Türkiye-Hollanda (Atatürk Olimpiyat) 27 MART CUMARTESI: 20.00 Norveç-Türkiye (La Rosaleda-Malaga) 30 MART SALI: 21.45 Türkiye-Letonya (Atatürk Olimpiyat)

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? Son dakika 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım
Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu
SON DAKİKA | Ramazan ayı ile beraber 22 ilde yeni kısıtlama!
Son dakika... Emekliye 414 TL ek ödeme! Emekliye ek ödeme ne kadar? İşte o tablo...
SON DAKİKA | İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi korkutan uyarı! Koronavirüsten daha tehlikeli...
Son Dakika Haberi: Fenerbahçe Erol Bulut ile yolları ayırıyor! Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan yeni hoca kararı...
Son dakika: Erol Bulut kararı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! "Emre Belözoğlu da hesap vermeli"
Android telefon uygulamaları neden açılmıyor, kapanıyor? Telefonda Google sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası çözümü
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, Milli Takım'da kadrodan çıkarıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Portakal yemek bize güç Katar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA