Portakal yemek bize güç Katar

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor…Avrupa elemeleri ayağında 10 grupta 55 takımın yapacağı mücadelede lider takımlar direkt turnuva vizesini alacak.Türkiye, bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya geldi… İlk olarak 1958'de başlayan mücadeledeTEKNIK direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak.Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.AÇILIŞ maçında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok merak edilen tercihi ise kalede olacak. Formda olan iki kalecimiz Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında, deneyimli teknik adamın tercihini Trabzonsporlu oyuncudan yana kullanması bekleniyor.BU sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, yenilenen yapısı ile bir kez daha görücüye çıkıyor. Stadın birçok kısmı yenilenirken bugünkü maç için de çok sayıda önlem alındı.BUGÜN: 20.00 Türkiye-Hollanda (Atatürk Olimpiyat) 27 MART CUMARTESI: 20.00 Norveç-Türkiye (La Rosaleda-Malaga) 30 MART SALI: 21.45 Türkiye-Letonya (Atatürk Olimpiyat)