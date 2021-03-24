"AZ SAYIDAKİ FIRSATLARI DA FORVETLERİ YÜZÜNDEN DEĞERLENDİREMİYOR"

"Fenerbahçe ligde yavaş ama emin adımlarla şampiyonluk mücadelesine veda ediyor gibi görünüyor. Fenerbahçe'deki bu düşüşün birçok nedeni var. Ancak en belirgin fark hücum oyuncularının performansı...