Son dakika haberi... Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışındaki rakibiyle puan farkını azaltmak gibi önemli bir fırsatı kaçırdı. Alman basını, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haberi kaleme aldı.
Almanya'nın "Ligablatt" sitesi, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılması, Fenerbahçe yönetiminin forvet transferleri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler yer alan bir haber yaptı. İşte o haberin detayları...
"AZ SAYIDAKİ FIRSATLARI DA FORVETLERİ YÜZÜNDEN DEĞERLENDİREMİYOR"
"Fenerbahçe ligde yavaş ama emin adımlarla şampiyonluk mücadelesine veda ediyor gibi görünüyor. Fenerbahçe'deki bu düşüşün birçok nedeni var. Ancak en belirgin fark hücum oyuncularının performansı...
Teknik direktör Erol Bulut, orta sahadaki yaratıcılık eksikliğine rağmen kazanılan az sayıdaki fırsatları da forvetleri sebebiyle değerlendiremiyor.
"BU İSTATİSTİK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMA LAYIK DEĞİL"
Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaştırıldığında Fenerbahçe'nin forvetleri ile olan farkı görebilirsiniz.
Geride kalan 31 haftada Samatta 4, Thiam 6 ve Cisse 4 olmak üzere sadece 14 gol attılar. Bu şampiyonluğa oynayan bir takıma layık olmayacak bir istatistik.
Buna karşın Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar tek başına attığı 15 golle tüm Fenerbahçe forvetlerini geride bıraktı.
Galatasaray hücumcuları Diagne (Devre arasında West Bromwich'e gitti), Falcao ve Mohamed üçlüsü ise 21 gol attı.
"FENERBAHÇE TARAFTARI VEDAT'I GERİ GELMESİNİ ÇOK İSTERDİ"
Ancak bu tablo Fenerbahçe'nin 15 gol, 6 asiste imza atarak Lazio'ya giden Vedat Muriqi'in boşluğunu dolduramadığını gösteriyor.
Bunlar arasında Vedat'ın yerini alması beklenen ancak bu beklentilerinin altında kalan ve artık başarısız olarak adlandırılabilecek golcüler de vardı.
Pek çok Fenerbahçe taraftarı, varlığı ve her an gol tehdidi olan Vedat Muriqi'in geri alınmasını çok isterdi.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'SİZ SONA ERECEK"
Geriye dönüp bakıldığında Fenerbahçe yönetimi, yanlış forvet transferleri sebebiyle şampiyonluğa kendilerinin engel olduğunu fark etmek zorundalar.
Beşiktaş ve Galatasaray bu sezon daha iyi durumda gibi gözüküyor. Bu yüzden şampiyonluk mücadelesi büyük ihtimalle Fenerbahçe olmadan sona erecek."