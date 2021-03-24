Son dakika: Burak Yılmaz'dan çarpıcı sözler! "Tarih yazan da biziz, küme düşen de biziz"

Elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren 35 yaşındaki golcü, "Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.