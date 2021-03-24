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Giriş Tarihi: 24.3.2021 23:12 Son Güncelleme: 24.3.2021 23:13

Son dakika: 'dan çarpıcı sözler! "Tarih yazan da biziz, küme düşen de biziz"

AA
Son dakika: Burak Yılmaz'dan çarpıcı sözler! Tarih yazan da biziz, küme düşen de biziz

maçında , sahasında Hollanda'yı (3) ve 'nun golleriyle 4-2 mağlup ederek harika bir başlangıç yaptı. Maçta yaptığı har-trick'le gecenin yıldızı olan Burak, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Hollanda ağlarını 3 kez sarsarak galibiyette önemli bir rol üstlenen kaptan Burak Yılmaz, "Hollanda'ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz." diye konuştu.

Uzun süre sonra milli takım kampında bir araya geldiklerini hatırlatan Burak, "Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var." ifadelerini kullandı.

Elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren 35 yaşındaki golcü, "Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Son dakika: Burak Yılmaz'dan çarpıcı sözler! "Tarih yazan da biziz, küme düşen de biziz"
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