"FENERBAHÇE'DE GRUPLAŞMA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Fenerbahçe'de bu oyun yok. Demek ki Fenerbahçe'de bir problem var. Kimseyle görüşmüyorum. Fenerbahçe bölünmemişse bir şey bilmiyorum. Belki Emreciler, Volkancılar vardır. Böyle bir şey varsa büyük sıkıntı. Bunu da Löw çözer. Gruplaşma olduğu görülüyor. Caner kim ki hocaya gidip 'Bu takımdan bir şey olmaz' diyor. Ben gidip Mustafa Denizli'ye böyle bir şey deseydim, bana bir tane çakardı. Fenerbahçe'de savaşçı ruhu yok. Beşiktaş maçında golü attıktan sonra bir tek Ozan Tufan bağırdı."