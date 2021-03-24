Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Fatih Terim 2 ismin biletini kesti
Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:30 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:36

Son dakika: , 'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! 2 ismin biletini kesti

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

Şampiyonluk yarışını sürdüren 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekibinde forma giyen Hollandalı sol beke 3 yıllık sözleşme teklif etti. 2 ismin biletini kesen , 'nin eski oyuncusunu da transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren , bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

Leipzig'den 1.5 sezon için kiralanan 'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, 'in de kontratını uzatmak istemiyor.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

UEFA anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

İngiliz ekibi ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de 'in onay vermesine neden oldu.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

PSV Eindhoven altyapısından yetişen oyuncu Chelsea ile Premier Lig'e adım atmıştı.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

ÖMER 'EMRE' AMADE!

Muslera'nın sözleşmesini uzatarak iç transfere başlayan G.Saray'da stoperler ve ile de nikah tazelenecek.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

Yerlilerde ise iki isim için 'Kalsın' raporunu verdi: ve .

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

Şener ile yollarını kesin olarak ayıracak G.Saray'da müzmin sakat yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

ve 'la devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuya da yeni sözleşmelerinde garanti ücretlerini TL olarak ödeyecek.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

ve 'ın da önceliği de ...

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

KALEYE FENERBAHÇE'DEN TAKVİYE

Öte yandan 'da 3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan G.Saray'ın radarına Rize'den takıldı.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Hollandalı yıldıza 3 yıllık teklif...

'in serbest kalması halinde devreye girecek.

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Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer ediyor! Fatih Terim 2 ismin biletini kesti
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