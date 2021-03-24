Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Leipzig'den 1.5 sezon için kiralanan Marcelo Saracchi'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, Emre Taşdemir'in de kontratını uzatmak istemiyor.
UEFA anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, Patrick van Aanholt için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu.
İngiliz ekibi Crystal Palace ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de Fatih Terim'in onay vermesine neden oldu.
Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti.
PSV Eindhoven altyapısından yetişen oyuncu Chelsea ile Premier Lig'e adım atmıştı.
Şener ile yollarını kesin olarak ayıracak G.Saray'da müzmin sakat Emre Taşdemir yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuya da yeni sözleşmelerinde garanti ücretlerini TL olarak ödeyecek.
KALEYE FENERBAHÇE'DEN TAKVİYE
Öte yandan Galatasaray'da 3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
Fenerbahçe altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor.
Tarık Çetin'in serbest kalması halinde Galatasaray devreye girecek.