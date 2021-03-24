Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Muslera'ya sert eleştiri! "Onun gık bile demeyen köleleri..."

"Türkiye'de teknik direktör yokkk!."

Yani bu kadar çok hatayı en büyüğünden en küçüğüne hemen bütün takımların hocaları yaparlar mı?.

Baş hata hocalarda, ama en çok konuşan ve kendilerinden başka herkesi ve her şeyi suçlayanlar onlar.

Sokağa haykırmayacağım ama daha iyisini yapacağım.. Köşemde uzun uzun bir milli maç arası analizi yazacak ve sadece teknik direktörleri anlatacağım..

İşe de, "En Büyük"ten, tabii, Fatih Terim'den başlayacağım..