Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Muslera'ya sert eleştiri! "Onun gık bile demeyen köleleri..."

Fatih Terim'in o yok olası anlayışı, "Top bizdeyken gol yemeyiz" inancı yüzünden her maç ortalama yüzde 60, hatta yüzde 70 sahip olduğu topu durmadan kendi yarı sahasında iki stoper ve kaleci arasında çevirerek öldüren ve "istatistik pasları" var ya.. Yana ve geriye oynayıp bomboş adama verirsen, bilgisayar adına "İsabetli pas" yazıyor.. Ama tam penaltı noktasındaki Falcao'ya uzatırsan ve müthiş santrfor ıska geçerse, bu defa istatistikte düşen not, "İsabetsiz pas/Top kaybı" oluyor, o müthiş pası atan adama.