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Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:43 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:47

: İtalyan devi Inter için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

haberi... Trabzonspor ve A milli takımımızın en önemli yıldızları arasında yer alan 'a dünya devleri talip olmaya devam ediyor. Uğurcan Çağır için Inter, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Trabzonspor Uğurcan için 20 milyon Euro istiyor. Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in özel haberi...

İki sezondur yakaladığı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır, A milli takımın da değişilmez isimlerinden biri olmak istiyor. Uğurcan Çakır'ın son talibi de Inter oldu. Handanovic ile yolların ayrılması beklenirken Uğurcan için nabız yoklandı. Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre Trabzonspor, Uğurcan için 20 milyon € istiyor.

İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın son talibi İtalya'dan İnter. Sezon sonunda kalecileri Handanovic (36) ve Padelli (35) ile yollarını ayırması beklenen Milano ekibinin, 24 yaşındaki kaleci için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırladığı öğrenildi.

Ancak bordomavili yönetimin Uğurcan için beklentisi en az 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay. Trabzonspor, başarılı file bekçisinin Milli Takım'da göstereceği performansa da güveniyor. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası, başarılı eldiven için kritik bir viraj.

KİRALIKLARA YAKIN TAKİP!

Trabzonspor sezon başında 18, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ise Ahmet Canbaz, Muhammet Taha Tepe, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Salih Kavrazlı ile Diabate olmak üzere toplam 24 oyuncuyu kiralık göndermişti. Bu futbolcuların tümü scout ekibi ve teknik ekipte görevli olan Turgut Kural tarafından yakından takip edilirken, gelişimleri hakkında Avcı'ya rapor veriliyor. Potansiyeli yüksek isimler sezon başı kampına dahil edilecek.

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Son dakika: İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı!
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