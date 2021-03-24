Son dakika: İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Ancak bordomavili yönetimin Uğurcan için beklentisi en az 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay. Trabzonspor, başarılı file bekçisinin Milli Takım'da göstereceği performansa da güveniyor. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası, başarılı eldiven için kritik bir viraj.

KİRALIKLARA YAKIN TAKİP!

Trabzonspor sezon başında 18, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ise Ahmet Canbaz, Muhammet Taha Tepe, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Salih Kavrazlı ile Diabate olmak üzere toplam 24 oyuncuyu kiralık göndermişti. Bu futbolcuların tümü scout ekibi ve teknik ekipte görevli olan Turgut Kural tarafından yakından takip edilirken, gelişimleri hakkında Avcı'ya rapor veriliyor. Potansiyeli yüksek isimler sezon başı kampına dahil edilecek.