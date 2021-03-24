Son dakika: Milli takım kadrosuna takviye! Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı...

Konyaspor tarafından yapılan son dakika açıklamasında başarılı stoper Abdülkerim Bardakçı'nın milli takımdan davet aldığı açıklandı. Aynı zamanda Konyaspor'un kaptanlığını da yapan Abdülkerim, kariyerinde ilk kez A milli takıma çağrıldı. İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili TFF'den de açıklama geldi!
'İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.'