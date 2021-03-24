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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:11 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:17

: Milli takım kadrosuna takviye! 'un kaptanı ...

Son dakika: Milli takım kadrosuna takviye! Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı...

Az önce gelen haberine göre 'un başarılı stoperi , A milli takım aday kadrosuna çağrıldı. İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı, Şenol Güneş tarafından aday kadroya davet edildi. Konyaspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyuncusuna başarılar diledi.

Konyaspor tarafından yapılan son dakika açıklamasında başarılı stoper Abdülkerim Bardakçı'nın milli takımdan davet aldığı açıklandı. Aynı zamanda Konyaspor'un kaptanlığını da yapan Abdülkerim, kariyerinde ilk kez A milli takıma çağrıldı. İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili TFF'den de açıklama geldi!

'İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.'

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Son dakika: Milli takım kadrosuna takviye! Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı...
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