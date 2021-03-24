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Giriş Tarihi: 24.3.2021 22:45 Son Güncelleme: 24.3.2021 22:57

Son dakika: 'ten yorumu! "Burak tek kelimeyle tarif edilemez"

Son dakika: Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz yorumu! Burak tek kelimeyle tarif edilemez

ilk maçında Milliler, Hollanda'yı (3) ve 'nun golleriyle 4-2 mağlup ederek elemlere harika bir başlangıç yaptı. Maç sonra Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Güneş, "Burak ile ilgili bir kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var. Geçmişi ve bugünüyle anlatılması gereken bir hikayesi var. Onun için Burak'ı bir kelimeyle tarif etmeyi doğru bulmuyorum."

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milliler, Hollanda'yı Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 4-2 mağlup etti. İlk maçta güçlü rakibini rahat bir oyunla deviren Milli Takım, elemelere çok iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Şenol Güneş: "Tüm Türkiye olarak halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç oldu. 2022 Dünya Kupası'na giden yolda önümüzde ilk ve büyük bir maçtı Hollanda maçı, kazanmak önemliydi."

"Burak ile ilgili bir kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var. Geçmişi ve bugünüyle anlatılması gereken bir hikayesi var. Onun için Burak'ı bir kelimeyle tarif etmeyi doğru bulmuyorum."

"Sıradaki rakibimiz (Norveç) çıkışta olan bir rakip. Onlara karşı ve Letonya'ya karşı da oynayarak 3 maçı iyi sonuçlarla bitirmek istiyoruz. Yine zor bir maç oynayacağız. Norveç ve Letonya. Bu akşamdan itibaren bu maçı unutup, Norveç'e hazırlanacağız."

"Puan olarak ve moral olarak üst seviyeye geldik. Sahada ezik oynamadık. Havaya da girmedik. Bütün oyuncularımızın alnından öpüyorum. Rakibin teknik ve çabuk oyununu tutmayı başardık."

"Pandemi dönemi hem rakip hem bizim için geçerli. Bazı oyuncularınız hasta ve sakat olabiliyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Burada bütün bunları düşünmeden sadece maça odaklandık."

"Biz bir takımız ve ekibiz. Bütün ailelerin evlerinde olan çocuklar bunlar. Türkiye'de yaşanan bazı kısır çekişmelerin dışında düşünceler yerleştirmek istiyoruz. Bu çocuklar ülkenin bir bireyi olarak yerlerine getirmeye çalışıyorlar."

"Bugün zaman zaman geriye gereksiz çekildik ve pozisyonlar verdik. Kısmen bu takımla ya da buna yakın bir takımla Norveç karşısına çıkacağız. Henüz daha karar vermedik. Hem yorgunluğa hem de rakibin durumuna tekrar bakacağız."

"Bugün zaman zaman geriye gereksiz çekildik ve pozisyonlar verdik. Kısmen bu takımla ya da buna yakın bir takımla Norveç karşısına çıkacağız. Henüz daha karar vermedik. Hem yorgunluğa hem de rakibin durumuna tekrar bakacağız."

"Rakibimiz Cebelitarık ile oynadıktan yarım saat sonra Malaga'ya geçip bizi bekleyecek. Biz dinlenip Cuma sabahı yola çıkacağız. Norveç maçında değişiklikler olabilir."

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Son dakika: Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz yorumu! "Burak tek kelimeyle tarif edilemez"
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