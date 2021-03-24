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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:24 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:31

Son dakika: , 'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacak

AA
Son dakika: UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacak

Son dakika haberi... , vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak. Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

Son dakika haberi... UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

Beşiktaş'ın, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde 2021-22 sezonunda UEFA gelirinin yüzde 15'ine el konulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

30 HAZİRAN'A KADAR KANIT SUNARSA CEZA KALDIRILACAK

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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Son dakika: UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacak
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